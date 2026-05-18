Ce au aflat anchetatorii despre mecanicul de tren implicat în accidentul din Thailanda, soldat cu 8 morți și zeci de răniți

Mecanicul trenului de marfă care a intrat în coliziune sâmbătă cu un autobuz la Bangkok, impact soldat cu opt morţi şi zeci de răniţi, era sub influenţa stupefiantelor, a anunţat luni poliţia locală, relatează AFP, potrivit Agerpres.

El însuşi rănit în accident, mecanicul a fost inculpat pentru comportament periculos care a provocat moartea, a declarat responsabilul postului de poliţie implicat, Urumporn Koondejsumrit, fără a preciza ce substanţă a fost utilizată.

Teste de urină au fost efectuate în cazurile unui al doilea mecanic şi al unui prezenţi în tren, dar rezultatele nu sunt pentru moment cunoscute, a adăugat el.

Un agent feroviar însărcinat cu dirijarea circulaţiei la trecerea la nivel cu calea ferată a fost de asemenea inculpat pentru neglijenţă, a afirmat poliţistul, precizând că ancheta „va dura”.

Imagini cu momentul accidentului

Accidentul s-a produs sâmbătă, la începutul după-amiezii, într-o intersecţie foarte aglomerată din centrul capitalei Thailandei, pe unde trec zilnic zeci de mii de autovehicule.

În imaginile difuzate pe reţelele sociale se poate vedea cum trenul loveşte autobuzul blocat pe calea ferată din cauza traficului, care ia foc imediat la momentul impactului.

❗️???????? At least 8 dead in Bangkok, Thailand, after a freight train slammed into a bus



Another 25 people have been injured.#Bangkok #Thailand pic.twitter.com/jjg5Sbrjkm — TheGlobalDecoder (@TGD_06) May 16, 2026

„Poate fi văzut agentul agitând un steag roşu, ceea ce înseamnă că drumul nu este sigur. Dar se vede de asemenea că trenul nu opreşte sau nu încetineşte”, a comentat şeful poliţiei din Bangkok, Siam Boonsom.

„Anchetatorii analizează viteza trenului şi distanţa sa de frânare”, a adăugat el, subliniind că există cotidian ambuteiaje în acest loc dar că până acum nu se produsese niciun accident.

Opt morți și cel puțin 30 de răniți

Opt persoane şi-au pierdut viaţa şi 30 au fost rănite, din care peste jumătate se aflau încă în spital duminică seară, potrivit serviciilor de salvare.

Accidentele de transport sunt relativ frecvente în Thailanda, unde drumurile sunt printre cele mai mortale din lume din cauza vitezei, a consumului de alcool la volan şi a unei aplicări a legii de multe ori prea tolerantă, comentează AFP.