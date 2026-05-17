Șeful Ryanair se plânge de scăderea vânzărilor la biletele de avion. Hotelierii confirmă declinul internațional

Primul care a spus-o fără ocolișuri a fost Michael O’Leary, șeful Ryanair, liderul pieței europene după numărul de pasageri transportați. În cadrul unei conferințe de presă susținute la Dublin, CEO-ul Ryanair a explicat că oamenii devin mai precauți când vine vorba despre rezervările pentru concedii.

„Unii clienți ezită să rezerve vacanțe”, a declarat Michael O’Leary.

Șeful Ryanair a admis că operatorul low-cost a început deja să reducă ușor prețurile pentru lunile de vară. Potrivit acestuia, tarifele pentru iunie, iulie și august au fost ajustate în jos cu unu sau două procente, în încercarea de a stimula rezervările.

Totuși, O’Leary a exclus varianta unei lupte agresive pe prețuri între companiile aeriene în această vară. El susține că unele firme reduc numărul de zboruri sau își temperează planurile de extindere, ceea ce ar putea menține tarifele la un nivel relativ ridicat.

Analist de aviație: „Rezervările se fac mai aproape de data călătoriei”

Și analiștii din domeniul aviației confirmă schimbarea de comportament a turiștilor. Deirdre Fulton, analist în cadrul firmei OAG, spune că oamenii preferă să aștepte până aproape de momentul plecării înainte de a cumpăra bilete.

„Rezervările se fac acum de obicei mai aproape de data călătoriei; în această vară, incertitudinea cu privire la prețurile combustibilului și situația economică generală exacerbează și mai mult acest lucru”, afirmă Fulton.

Ea oferă și un exemplu concret: pe ruta Marea Britanie - Spania, una dintre cele mai importante pentru turismul european, tarifele medii din luna iulie au scăzut cu aproximativ 10% față de anul trecut.

„Efectul nu este încă vizibil în august”, adaugă analista, care consideră că reducerile actuale sunt mai degrabă tactice și au rolul de a încuraja rezervările într-o perioadă de incertitudine.

În schimb, zborurile pe distanțe medii și lungi continuă să se scumpească, din cauza costurilor mai mari cu combustibilul.

Iberia, Vueling și EasyJet încearcă să liniștească pasagerii

În ultimele zile, mai multe companii aeriene importante au transmis mesaje menite să calmeze temerile călătorilor. Iberia, Vueling, Air Europa și EasyJet au insistat că nu intenționează să introducă suprataxe pentru combustibil și nici nu anticipează anulări majore de zboruri.

Mesajele vin în contextul în care industria încearcă să evite un val de panică în rândul turiștilor, după numeroase avertismente privind efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra transportului aerian.

Fenomenul nu afectează doar companiile aeriene. Și hotelierii observă o schimbare clară în comportamentul turiștilor.

„Situația poate fi rezumată într-o singură frază: rezervări de ultim moment”, spune Bruno Halle, partener și codirector al Cushman & Wakefield Hospitality în Spania.

Potrivit acestuia, oamenii își amână deciziile de călătorie, ceea ce creează dificultăți pentru industria hotelieră.

„Dacă nivelul rezervărilor pentru luna iulie în Barcelona ar trebui să fie deja la 85%, în prezent ne situăm în jurul a 55-60%”, explică Hallé.