DCNews Stiri A amenințat-o cu drujba și a spus că îi va incendia casa. Bărbat reținut de polițiști după o ceartă cu concubina
Data publicării: 16 Mai 2026

A amenințat-o cu drujba și a spus că îi va incendia casa. Bărbat reținut de polițiști după o ceartă cu concubina
Autor: Tiberiu Vasile

bărbat reținut Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
Un bărbat de 41 de ani a fost reținut după ce și-ar fi agresat concubina. Acesta ar fi amenințat-o cu o drujbă și cu incendierea locuinței.

Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut de poliţişti după ce şi-ar fi agresat fizic concubina şi ar fi ameninţat-o cu o drujbă şi că îi dă foc locuinţei, împotriva lui fiind emis şi ordin de protecţie provizoriu, informează, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Potrivit sursei citate, agresiunea s-ar fi petrecut joi seara, în locuinţa din Lupeni a femeii în vârstă de 46 de ani, pe fondul unui conflict izbucnit între cei doi, fiind lovită şi fiica femeii, care a încercat să intervină între ei.

În urma conflictului, femeia a ajuns la spital

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în seara zilei de 14 mai a.c., în jurul orei 22:00, în timp ce cei doi se aflau în locuinţa femeii din municipiul Lupeni, între aceştia ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul căruia bărbatul şi-ar fi agresat concubina, lovind-o cu pumnii şi picioarele şi strângând-o cu mâinile de gât. La un moment dat, bărbatul ar fi luat o drujbă, fără a o porni, ameninţându-şi concubina cu ea, iar ulterior ar fi desfăcut butelia de la aragaz şi ar fi ameninţat că va incendia locuinţa. În conflict a intervenit şi fiica femeii, în vârstă de 25 de ani, care ar fi încercat să aplaneze situaţia, însă ar fi fost şi ea agresată de către bărbat", a transmis IPJ Hunedoara.

În urma conflictului, femeia de 46 de ani a ajuns la spital, pentru îngrijiri medicale, în timp ce bărbatul a fost reţinut, pentru violenţă în familie şi ameninţare, iar în cursul zilei de sâmbătă el va fi prezentat magistraţilor pentru dispunerea de măsuri legale.

De asemenea, în urma evaluării riscului, poliţiştii au emis ordine de protecţie provizorii împotriva bărbatului în cazul ambelor femei, acesta având interdicţia să se apropie la mai puţin de zece metri de ele, conform Agerpres.

