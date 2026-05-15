Ultima zi a vizitei lui Trump în China: Discuții cu Xi Jinping la sediul conducerii Partidului Comunist Chinez

Preşedintele chinez Xi Jinping şi omologul său american Donald Trump au început vineri o întâlnire la Zhongnanhai, complexul care găzduieşte sediul şi birourile conducerii Partidului Comunist Chinez (PCC), în a doua zi a vizitei oficiale a liderului american în ţara asiatică, informează EFE, potrivit Agerpres.

Întâlnirea are loc într-unul dintre cele mai simbolice şi rezervate spaţii ale puterii politice chineze, după prima întâlnire dintre cei doi lideri de joi de la Marele Palat al Poporului, concentrată pe comerţ, Taiwan şi probleme internaţionale.

Preşedintele Trump a sosit cu puţin înainte de prânz la Zhongnanhai, situat lângă Oraşul Interzis şi în mod istoric asociat cu întâlniri de nivel înalt între conducători chinezi şi lideri străini, deşi accesul liderilor străini în acest spaţiu este puţin obişnuit şi este de obicei interpretat ca un gest de apropiere politică şi diplomatică.

Întâlnirea are loc la câteva ore după ce Beijingul a asigurat că Xi şi Trump au ajuns în cadrul întâlnirii lor de joi la o serie de "noi consensuri", printre care construirea unei "relaţii de stabilitate strategică constructivă China-SUA" ca nouă orientare a legăturilor bilaterale pentru "următorii trei ani sau mai mult".

UNUSUAL

During his visit to the Zhongnanhai compound today, U.S. President Donald Trump was briefed by Chinese President Xi Jinping on the history of the site, including trees that are 200, 300, and even 400 years old.

This year also marks the 250th anniversary of the founding…

NOW: President Trump says he and Chinese President Xi "feel very similar on Iran."



"We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open."

Discuții despre Taiwan, Iran și comerț

Pe de altă parte, vineri dimineaţă preşedintele Trump a afirmat că partea chineză s-a arătat dispusă să crească achiziţiile de petrol american, soia şi avioane Boeing, deşi nu au fost anunţate angajamente concrete şi autorităţile chineze nu au confirmat aceste aspecte.

Joi, cei doi lideri au abordat subiecte precum Taiwan, războiul din Iran, Ucraina, peninsula coreeană, comerţul, inteligenţa artificială şi accesul companiilor americane pe piaţa chineză, într-o vizită marcată, de asemenea, de prezenţa unor oameni de afaceri precum Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) sau Tim Cook (Apple).

Vineri, înaintea prânzului cu omologul său chinez, preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că amândoi împărtăşesc o viziune "foarte similară" asupra modului de a pune capăt conflictului din Iran, pe care Statele Unite şi Israelul l-au iniţiat la sfârşitul lunii februarie şi care a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz de către Teheran.

"Am vorbit despre Iran. Avem o opinie foarte similară despre Iran. Vrem să se încheie şi nu vrem să aibă o armă nucleară şi vrem ca strâmtoarea să se redeschidă", a declarat Donald Trump la Zhongnanhai.

A afirmat în continuare că Iranul a decis să închidă strâmtoarea şi a explicat că SUA au decis atunci "să o închidă peste ei, dar vrem să se redeschidă" pentru că este "ceva nebunesc şi nu este bine".

Preşedintele american a reiterat că Iranul nu poate avea o armă nucleară şi că Xi Jinping şi el sunt "destul de de acord" în această chestiune şi în altele.

China cere continuarea dialogului dintre SUA și Iran

Declaraţiile lui Trump sunt în linie cu detaliile împărtăşite de Casa Albă despre conţinutul discuţiilor de joi dintre cei doi lideri şi cu declaraţiile Ministerului de Externe chinez care a cerut să se deschidă uşa dialogului şi să se pună capăt conflictului, care trece acum printr-o perioadă de armistiţiu şi de negocieri mediate de Pakistan între Washington şi Teheran.

"Uşa dialogului, odată deschisă, nu trebuie să se închidă din nou", a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez într-un comunicat care a mai susţinut că părţile trebuie să consolideze actuala "tendinţă de destindere" şi să păstreze calea unei soluţii politice.

"Acest război, care nu ar fi trebuit să se întâmple, nu are niciun motiv să continue", a indicat Ministerul de Externe, care a adăugat că găsirea unei soluţii avantajează atât SUA, cât şi Iranul.

Preşedintele Trump a mai spus, alături de Xi Jinping, că s-au încheiat "acorduri comerciale fantastice, bune pentru ambele ţări", ceva ce nu a fost detaliat în mod oficial de niciuna din delegaţii.

Plecarea din Beijing a preşedintelui american este prevăzută pentru vineri după-amiază, ora locală, după o vizită de mai puţin de 48 de ore, a doua a preşedintelui american în China după cea efectuată în 2017, în primul său mandat la Casa Albă.



