Ministrul Economiei, Irineu Darău, răspunde protestelor SAALG şi critică guvernele anterioare

Declaraţiile au fost făcute pe scena Galei Destinaţia Anului 2026. Ministrul Economiei a dat asigurări că, prin funcţia pe care o ocupă, nu a favorizat pe nimeni, dând astfel şi un răspuns sindicaliştilor SAALG, care i-au cerut demisia sau demiterea.

"Din păcate trebuie să urmăresc şi scandalurile, dar în România facem treabă şi facem treabă orientată spre rezultate. Ceea ce vă spun de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Turismului şi Digitalizării este că acest Guvern şi acest minister au fost foarte deschise şi sunt foarte deschise pentru a preţui contribuţia mediului de afaceri românesc şi european la bunăstarea României. De aceea, să ştiţi că dacă primesc feedback de la antreprenori români şi străini, că până acum multe din guvernele României erau ermetice, nu comunicau cu mediile de afaceri, nu comunicau cu camerele de comerţ, înseamnă că facem bine ceea ce facem. Eu sunt convins că am deranjat multe interese. Aşa cum am spus legat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, şi vin din software, trebuia o schimbare acolo, trebuie ca umbra lui Sebastian Ghiţă să nu mai planeze asupra digitalizării din România. Personal, nu am nicio teamă să afirm aceste lucruri, să demarăm transformarea digitală a României. Iar dacă în 2026 suntem mult în urmă cu digitalizarea României, suntem pentru că unii şi-au făcut mendrele, au câştigat zeci sau sute de milioane de euro şi azi nu avem digitalizare", a declarat Darău, întrebat cum comentează afirmaţiile sindicatului angajaţilor din aparatul de lucru al Guvernului care i-au solicitat public demisia de onoare.

Este Irineu Darău agent comercial pentru firme din străinătate?

În opinia sa, românii încă nu au acces facil, de pe telefon, la servicii publice integrate şi documente oficiale, iar reformele începute în digitalizare confirmă necesitatea schimbării.

"Şi românii ştiu că statul nu furnizează servicii publice cu adevărat digitale şi integrate pentru România. Acest lucru ar trebui să se întâmple, dacă se poate, de ieri. Aşadar, nu pot să spun decât că dacă schimbările în digitalizare generează foarte mult tumult, foarte multă învolburare la foştii care au asigurat, între ghilimele, digitalizarea, nu poate decât să mă bucure. Mergem înainte cu digitalizarea României şi pot să vă spun pentru că sunt un om corect, niciodată nici măcar nu mi-a trecut prin cap să avantajez pe cineva. Dar din prima zi în care am ajuns ministru, am ştiut că trebuie să fim un stat deschis faţă de economie, faţă de investitori, faţă de mediul de afaceri, deschis la informaţii şi deschis la dialog", a mai spus ministrul.

Întrebat dacă este agent comercial pentru firmele din străinătate, aşa cum susţin cei care i-au cerut demisia, Darău a răspuns: "Niciodată".

"Încă o dată cred că s-a văzut, mai ales la un asemenea portofoliu al Economiei, unde avem şi industria de apărare şi digitalizarea şi turismul, că reprezentăm România şi că încercăm să dezvoltăm economia României. Şi aşa cum am spus-o şi pe industria de apărare, niciodată nu este despre capitalul străin versus capitalul românesc, despre privat versus stat. Toate acestea sunt componente care trebuie să ducă la dezvoltarea economică accelerată. Trăim o perioadă cu foarte multe oportunităţi şi încă o dată, să ştiţi că mediul de afaceri românesc şi străin simte când un guvern are porţile ferecate, pentru ca după porţi să se întâmple tot felul de lucruri necurate sau dacă are porţile deschise pentru a informa pe toată lumea, pentru a învăţa de la toată lumea şi pentru a da acest semnal: economia reală o fac privaţii, nu o face statul, statul consumă. Asta face Guvernul României fără niciun fel de parti-pris", a punctat oficialul.

Sfat pentru români în contextul crizei combustibililor

Pe de altă parte, legat de criza combustibililor care poate afecta zborurile turiştilor, Darău i-a îndemnat pe români să petreacă vacanţe şi în România.

"Întotdeauna pot fi anumite motive de îngrijorare, dar nici nu putem să prevedem exact cum va decurge criza. Cred că îndemnul meu pentru români este clar şi a fost şi când am fost aici la deschiderea litoralului şi când am vorbit în calitate de ministru al Turismului: să petreacă vacanţe şi în ţară. Dacă avem o situaţie economică mai grea, în general, e mai grea şi pentru antreprenorii din turism, e mai grea şi pentru noi, turiştii, dar putem impulsiona economia românească şi putem asigura supravieţuirea turismului şi dezvoltarea lui, petrecându-ne şi vacanţe în România", a adăugat Irineu Darău.

În ceea ce priveşte evenimentul "Destinaţia Anului 2026, ministrul a transmis că acesta a arătat câte valori are România şi, de asemenea, câte comunităţi şi oraşe merită vizitate.

"Cred că acest eveniment de astă seară, Destinaţia Anului, al 6-lea eveniment de acest tip, arată, şi am ţinut să fiu aici ore întregi, arată câte valori avem în România, câte comunităţi care merită vizitate şi câte oraşe, comune, premiate pe drept, putem să alegem să vizităm chiar în 2026. Chiar cred că şi din punct de vedere al siguranţei şi al preţurilor şi al încurajării economiei, 2026 poate să fie anul în care aproape toţi românii să aleagă România drept destinaţie pentru a ne creşte economia şi turismul", a concluzionat şeful de la Economie, scrie Agerpres.