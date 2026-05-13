Bucureștiul devine capitala spațială a Europei. Astronauți internaționali participă la un program aniversar de amploare

Invitații astronauți și specialiști din străinătate au sosit la București, pentru a lua parte la reuniunea de lucru a astronauților membri ASE Europa, reuniunea Comitetului Executiv ASE, și la programul aniversar ce marchează 45 de ani de la primul zbor în spațiul cosmic al unui român.

Nume importante ale astronauticii mondiale, la București

Prezența internațională este reprezentată de figuri emblematice ale inovației și cercetării spațiului. La manifestări participă Prof. Dr. Pascale Foing Ehrenfreund, președintă COSPAR și femeie care conduce această organizație, recunoscută pentru contribuțiile în astrobiologie și explorare spațială, Prof. Bernard Foing, director executiv al International Lunar Exploration Working Group și fondator al MoonVillage Association, Dr. Jean-Michel Contant, Secretarul General al Academiei Internaționale de Astronautică, Andy Turnage, directorul executiv al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic și Ada Samuelsson, consultant în relații internaționale și filantropie și fost Economic Affairs Officer la ONU.

Bucureștiul aduce împreună astronauți care au scris istorie pe ISS, Mir și în misiunile spațiale internaționale

Alături de aceștia, din Canada este prezentă Julie Payette, prima canadiană care a participat la o misiune de asamblare a ISS și a zburat de două ori în spațiu, din Franța, Claudie Haigneré care zburat de două ori în spațiu, fiind prima femeie astronaut din Europa care a vizitat Stația Spațială Internațională, Jean-Pierre Haigneré, care a zburat de două ori pe stația Mir, fiind primul astronaut non-rus cu un sejur de șase luni la bordul Mir, din Germania, Ulrich Walter, care a zburat în spațiu cu misiunea STS-55, din Italia, Paolo Nespoli, care a zburat de trei ori, acumulând peste 313 zile în spațiu, din Norvegia, Jannicke Mikkelsen, astronaut comercial și regizoare, prima femeie norvegiană ajunsă în spațiu ca vehicle commander al misiunii Fram2, însoțită de Jenny Helene Syse, Astronaut Executive Assistant, din Slovacia, Ivan Bella primul cetățean al Slovaciei care a ajuns în spațiu, din Spania, Pedro Duque, primul astronaut spaniol și din Turcia, Alper Gezeravcı, primul astronaut turc, mission specialist al misiunii Axiom.

Agenda aniversară a debutat pe 13 mai cu primirea oaspeților de Președintele Senatului, Mircea Abrudan, urmată de vizitarea Parlamentului României și a Catedralei Mântuirii Neamului. După amiază, la sediul BNR, va avea loc reuniunea anuală a Asociației Astronauților Europeni.

Ce va mai cuprinde programul aniversar

Pe parcursul acestei săptămâni, programul aniversar va cuprinde mai multe conferințe, lansări și inugurări. Miercuri dimineață începe sesiunea aniversară găzduită de Academia Română, dedicată semnificației istorice și științifice a misiunii, urmând ca la amiază, Dumitru Dorin Prunariu și oaspeții săi să se întâlnească cu publicul și studenții în Aula Academiei de Științe Economice din București.

În final, în marja evenimentului vor avea loc o întâlnire similară la Universitatea Transilvania din Brașov și alta la Academia Forțelor Aeriene din Brașov, vizitarea platformei Măgurele și vernisarea unei expoziții la Muzeul Militar Național, transmit organizatorii.