Kelemen Hunor solicită Guvernului reducerea TVA-ului pentru a opri inflația

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că Executivul trebuie să evite introducerea unor taxe suplimentare și să analizeze măsuri care ar putea calma creșterea accelerată a prețurilor. În opinia sa, reducerea TVA și atragerea de investiții noi ar putea ajuta economia într-un moment în care TVA-ul, inflația și costurile de trai sunt tot mai des în centrul discuțiilor publice.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a urcat în aprilie la 10,71%, față de 9,87% în luna martie. Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, liderul UDMR a legat această evoluție de scumpirea combustibililor, fenomen influențat de tensiunile și conflictul din Orientul Mijlociu.

Reducerea TVA-ului ar putea ajuta la temperarea inflației

Politicianul a explicat că majorarea prețurilor la carburanți se propagă rapid în economie și afectează aproape toate domeniile, de la transport până la produsele de bază și servicii.

„Ceea ce experimentăm în magazine, la benzinării și pe facturi este confirmat și de un nou raport al Institutului Național de Statistică: inflația anuală în România a crescut de la 9,87% în martie la 10,71% în aprilie.

Războiul din Orientul Mijlociu a cauzat creșterea prețurilor la combustibili, iar acest lucru se reflectă inevitabil în prețurile produselor și serviciilor. Dacă combustibilul este mai scump, transportul va fi mai scump și, în cele din urmă, viața va fi mai scumpă. Inflația actuală a fost cauzată în primul rând de acest efect extern, care a fost exacerbat și mai mult de criza guvernamentală. Fără efecte externe, inflația din România ar fi astăzi de 6-7 procente”.

În același context, Kelemen Hunor a transmis că o eventuală creștere a taxelor nu ar face decât să pună presiune suplimentară pe populație. Din acest motiv, spune el, ideea unei majorări de TVA nu ar trebui luată în calcul acum.

„Când totul se scumpește, nu poți pune o altă povară pe oameni”, a afirmat Kelemen Hunor.

Soluțiile propuse pentru economie

Președintele UDMR admite că nu există o măsură care să rezolve rapid problema inflației, însă consideră că statul trebuie să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea economiei și pentru atragerea capitalului străin.

El spune că România ar putea profita de schimbările economice internaționale și să atragă companii care își mută activitatea mai aproape de Europa.

„În plus, și acest lucru ar fi foarte important: România ar trebui să devină atractivă pentru investitorii care se retrag din Asia, din Orientul Îndepărtat și se apropie de Europa. Acesta este un moment bun pentru asta. Aș încerca să atrag investitori pentru că acest lucru creează locuri de muncă, întărește economia și face viața oamenilor mai previzibilă”, a mai adăugat Kelemen.

În ultimele luni, tema reducerii TVA-ului și a măsurilor pentru combaterea inflației a devenit una dintre principalele teme economice și politice din România, pe fondul creșterii continue a prețurilor la alimente, combustibili și servicii.

