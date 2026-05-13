€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri Kelemen Hunor solicită Guvernului reducerea TVA-ului pentru a opri inflația
Data publicării: 13 Mai 2026

Kelemen Hunor solicită Guvernului reducerea TVA-ului pentru a opri inflația
Autor: Tiberiu Vasile

presedintele udmr kelemen hunor Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor cere reducerea TVA pentru a tempera inflația și scumpirile din România.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că Executivul trebuie să evite introducerea unor taxe suplimentare și să analizeze măsuri care ar putea calma creșterea accelerată a prețurilor. În opinia sa, reducerea TVA și atragerea de investiții noi ar putea ajuta economia într-un moment în care TVA-ul, inflația și costurile de trai sunt tot mai des în centrul discuțiilor publice.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a urcat în aprilie la 10,71%, față de 9,87% în luna martie. Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, liderul UDMR a legat această evoluție de scumpirea combustibililor, fenomen influențat de tensiunile și conflictul din Orientul Mijlociu.

Reducerea TVA-ului ar putea ajuta la temperarea inflației

Politicianul a explicat că majorarea prețurilor la carburanți se propagă rapid în economie și afectează aproape toate domeniile, de la transport până la produsele de bază și servicii.

„Ceea ce experimentăm în magazine, la benzinării și pe facturi este confirmat și de un nou raport al Institutului Național de Statistică: inflația anuală în România a crescut de la 9,87% în martie la 10,71% în aprilie.

Războiul din Orientul Mijlociu a cauzat creșterea prețurilor la combustibili, iar acest lucru se reflectă inevitabil în prețurile produselor și serviciilor. Dacă combustibilul este mai scump, transportul va fi mai scump și, în cele din urmă, viața va fi mai scumpă. Inflația actuală a fost cauzată în primul rând de acest efect extern, care a fost exacerbat și mai mult de criza guvernamentală. Fără efecte externe, inflația din România ar fi astăzi de 6-7 procente”.

În același context, Kelemen Hunor a transmis că o eventuală creștere a taxelor nu ar face decât să pună presiune suplimentară pe populație. Din acest motiv, spune el, ideea unei majorări de TVA nu ar trebui luată în calcul acum.

„Când totul se scumpește, nu poți pune o altă povară pe oameni”, a afirmat Kelemen Hunor.

Soluțiile propuse pentru economie

Președintele UDMR admite că nu există o măsură care să rezolve rapid problema inflației, însă consideră că statul trebuie să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea economiei și pentru atragerea capitalului străin.

El spune că România ar putea profita de schimbările economice internaționale și să atragă companii care își mută activitatea mai aproape de Europa.

„În plus, și acest lucru ar fi foarte important: România ar trebui să devină atractivă pentru investitorii care se retrag din Asia, din Orientul Îndepărtat și se apropie de Europa. Acesta este un moment bun pentru asta. Aș încerca să atrag investitori pentru că acest lucru creează locuri de muncă, întărește economia și face viața oamenilor mai previzibilă”, a mai adăugat Kelemen.

În ultimele luni, tema reducerii TVA-ului și a măsurilor pentru combaterea inflației a devenit una dintre principalele teme economice și politice din România, pe fondul creșterii continue a prețurilor la alimente, combustibili și servicii.

CITEȘTE ȘI: Premierul din BNR cade. Kelemen Hunor vine cu varianta unui Guvern pe termen scurt
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kelemen hunor
udmr
inflatie
ins
guvernul bolojan
tva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
De ce înfometarea distruge mușchii și cum putem „păcăli” celulele grase pentru a slăbi? Dr. Doru Negru: „Organismul nostru nu ține minte că ai mâncat”
Publicat acum 18 minute
Băsescu: „În fața unei drone, un Abrams și un tanc românesc fac aceleași parale”
Publicat acum 22 minute
Traian Băsescu: România trebuie să păstreze „chiar și cu unele concesii” parteneriatul cu SUA
Publicat acum 40 minute
Atac rusesc cu drone în Cernăuți: Cele mai lungi alerte aeriene de la începutul războiului
Publicat acum 45 minute
Mașinile electrice din București primesc peste 200 de stații noi de încărcare. Unde vor fi montate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 24 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 14 ore si 37 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Cu banii primiți din PNRR, România finanțează deficitul bugetului de stat. Șoc la Bruxelles, după răspunsul MIPE: Cum așa?
Publicat acum 13 ore si 33 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 6 ore si 21 minute
Lună Nouă în Taur, 16 mai. Patru zodii își pot schimba viața
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close