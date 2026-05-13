Rutte, la București: NATO 3.0 e următorul pas logic, în care Europa își asumă mai multă răspundere pentru propria sa apărare

În contextul în care președintele Donald Trump a declarat că SUA nu mai au nevoie de NATO, dar și în contextul în care conceptul NATO 3.0 apare în declarația Summitului B9 de astăzi, de la București, primul document oficial care susține ceea ce este perceput drept o diminuare a rolului SUA și o creștere a rolului european, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a fost întrebat dacă acest lucru va fi și-n declarația finală a Summitului de la Ankara.

”Răspunsul scurt este da, este pasul logic următor. Am avut un summit la Haga, a trebuit să discutăm despre aceste probleme urgente ale cheltuielilor și despre egalitatea de cheltuieli. Clar, trebuia să cheltuim mai mult și pentru că avem nevoie de capacități în plus” a răspuns Mark Rutte.

”S-a ajuns la o cifră de 3,5% acum, care să ajungă la 5%. NATO 3.0 e următorul pas logic, în care Europa își asumă mai multă răspundere pentru propria sa apărare convențională, făcând posibil ca cel mai mare aliat al nostru, SUA, să se poate ocupa de multe alte teatre, cum ar fi, de exemplu, Asia. Dorim, colectiv, împreună cu SUA, să prevenim apariția unor goluri în sistemele noastre defensive. Dacă noi preluăm mai multe atribuții, atunci SUA se pot ocupa de alte priorități” a continuat secretarul general al NATO.

Pentru Iran, Mark Rutte a transmis: ”Europa a auzit și răspunde. Se preconizează prepoziționarea unor nave care să rezolve o serie de probleme în Strâmtoare Ormuz”.