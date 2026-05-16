Români întorși din Turcia, prinși de Poliția de Frontieră cu 39.000 de țigarete pe Aeroportul Otopeni

Cinci cetăţeni români, reîntorşi din Turcia, au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti având în bagaje circa 39.000 de ţigarete pe care intenţionau să le introducă în ţară fără să le declare.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei de Frontieră, transmis sâmbătă, ţigaretele au fost descoperite în bagajele de cală ale acestor persoane, fiind reţinute de autorităţile vamale.

Cetăţenii români implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional

"În data de 15.05.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliţiei de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat cinci persoane de sex masculin şi feminin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 33 şi 61 de ani. Aceştia veneau din Turcia şi, după ce şi-au ridicat bagajele de cală, şi-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma cărora au descoperit, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări de diferite mărci. În urma inventarierii a rezultat o cantitate totală de 38.860 de ţigarete (1.943 de pachete)", se arată în comunicatul citat.

Tot vineri, a fost oprit pentru verificări şi un bărbat de 67 de ani, care venea din direcţia Iordania, poliţiştii găsind în bagajul acestuia, ascunsă şi nedeclarată, cantitatea de 1.000 grame tutun de narghilea.

În ambele cazuri, cetăţenii români implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional, iar produsele din tutun au fost reţinute de către autoritatea vamală, conform Agerpres.

