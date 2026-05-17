Papa Leon înființează la Vatican o comisie dedicată inteligenței artificiale

Papa Leon pregătește o nouă structură în interiorul Bisericii Catolice, după ce Vaticanul a confirmat lansarea unei comisii speciale pentru inteligență artificială. Noul organism ar urma să analizeze impactul tehnologiei asupra societății și să stabilească modul în care Biserica răspunde la schimbările accelerate produse de AI.

Inițiativa apare într-un moment important pentru pontificatul lui Papa Leon. În următoarea perioadă, Vaticanul urmează să publice prima enciclică semnată de actualul papă, iar una dintre temele centrale va fi relația dintre etică și dezvoltarea inteligenței artificiale.

De ce a decis Papa Leon să creeze comisia pentru AI

Potrivit anunțului făcut de Vatican, decizia a fost luată pe fondul expansiunii rapide a tehnologiilor AI și al efectelor pe care acestea le pot avea asupra oamenilor și societății. Oficialii au transmis că inițiativa vine și din preocuparea Bisericii pentru protejarea demnității umane.

Instituția religioasă a explicat că noua structură va avea rolul de a coordona poziția Bisericii Catolice în legătură cu utilizarea inteligenței artificiale și implicațiile morale generate de această tehnologie.

Anunțul a fost făcut la doar o zi după ce Papa Leon și-a semnat enciclica, document transmis episcopilor și folosit drept ghid în probleme morale și sociale. Textul urmează să fie publicat oficial în săptămânile viitoare.

Inteligența artificială, tot mai prezentă în mesajele Vaticanului

Noua enciclică ar urma să trateze subiectul AI prin prisma doctrinei sociale a Bisericii, care abordează teme precum justiția socială, pacea și relația dintre om și muncă. Surse apropiate Vaticanului spun că documentul va susține o abordare bazată pe responsabilitate și limite etice clare în dezvoltarea tehnologiei.

De altfel, nu este prima intervenție publică a papei pe această temă. La scurt timp după alegerea sa din mai 2025, Papa Leon le-a transmis cardinalilor că Biserica trebuie să ofere lumii „tezaurul doctrinei sale sociale” pentru a răspunde provocărilor legate de „demnitatea umană, justiția și munca”.

În lunile următoare, liderul Bisericii Catolice a revenit asupra subiectului și a atras atenția asupra riscurilor pe care le poate aduce utilizarea necontrolată a inteligenței artificiale. Deși a admis că AI poate avea efecte benefice, acesta a avertizat și asupra posibilității ca tehnologia să fie „folosită abuziv pentru câștiguri egoiste” sau utilizată pentru „alimentare a conflictelor și agresiunii”.

Papa avertizează asupra efectelor AI asupra tinerilor

Una dintre cele mai sensibile teme abordate de Vatican privește impactul inteligenței artificiale asupra copiilor și adolescenților. Într-un mesaj recent, Pope Leo a vorbit despre riscurile pe care tehnologia le poate avea asupra dezvoltării noilor generații.

„Sunt convins că toți suntem preocupați de copii și tineri și de posibilele consecințe ale utilizării inteligenței artificiale asupra dezvoltării lor intelectuale și neurologice. Tinerii trebuie sprijiniți, nu împiedicați, în drumul lor către maturitate și responsabilitate autentică”, a declarat Suveranul Pontif.

Prin această nouă inițiativă, Papa Leon înființează la Vatican o comisie dedicată inteligenței artificiale într-un moment în care dezbaterea globală despre AI devine tot mai intensă, iar Biserica încearcă să își definească propriul rol într-un domeniu care evoluează de la o lună la alta și care ar putea schimba lumea, potrivit Politico.

