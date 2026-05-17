€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Papa Leon înființează la Vatican o comisie dedicată inteligenței artificiale
Data publicării: 17 Mai 2026

Papa Leon înființează la Vatican o comisie dedicată inteligenței artificiale
Autor: Tiberiu Vasile

Papa Leon înființează la Vatican o comisie dedicată inteligenței artificiale Papa Leon / FOTO: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Papa Leon a decis înființarea la Vatican a unei comisii dedicate inteligenței artificiale, structură care va coordona poziția Bisericii Catolice față de dezvoltarea rapidă a AI.

Papa Leon pregătește o nouă structură în interiorul Bisericii Catolice, după ce Vaticanul a confirmat lansarea unei comisii speciale pentru inteligență artificială. Noul organism ar urma să analizeze impactul tehnologiei asupra societății și să stabilească modul în care Biserica răspunde la schimbările accelerate produse de AI.

Inițiativa apare într-un moment important pentru pontificatul lui Papa Leon. În următoarea perioadă, Vaticanul urmează să publice prima enciclică semnată de actualul papă, iar una dintre temele centrale va fi relația dintre etică și dezvoltarea inteligenței artificiale.

De ce a decis Papa Leon să creeze comisia pentru AI

Potrivit anunțului făcut de Vatican, decizia a fost luată pe fondul expansiunii rapide a tehnologiilor AI și al efectelor pe care acestea le pot avea asupra oamenilor și societății. Oficialii au transmis că inițiativa vine și din preocuparea Bisericii pentru protejarea demnității umane.

Instituția religioasă a explicat că noua structură va avea rolul de a coordona poziția Bisericii Catolice în legătură cu utilizarea inteligenței artificiale și implicațiile morale generate de această tehnologie.

Anunțul a fost făcut la doar o zi după ce Papa Leon și-a semnat enciclica, document transmis episcopilor și folosit drept ghid în probleme morale și sociale. Textul urmează să fie publicat oficial în săptămânile viitoare.

Inteligența artificială, tot mai prezentă în mesajele Vaticanului

Noua enciclică ar urma să trateze subiectul AI prin prisma doctrinei sociale a Bisericii, care abordează teme precum justiția socială, pacea și relația dintre om și muncă. Surse apropiate Vaticanului spun că documentul va susține o abordare bazată pe responsabilitate și limite etice clare în dezvoltarea tehnologiei.

De altfel, nu este prima intervenție publică a papei pe această temă. La scurt timp după alegerea sa din mai 2025, Papa Leon le-a transmis cardinalilor că Biserica trebuie să ofere lumii „tezaurul doctrinei sale sociale” pentru a răspunde provocărilor legate de „demnitatea umană, justiția și munca”.

În lunile următoare, liderul Bisericii Catolice a revenit asupra subiectului și a atras atenția asupra riscurilor pe care le poate aduce utilizarea necontrolată a inteligenței artificiale. Deși a admis că AI poate avea efecte benefice, acesta a avertizat și asupra posibilității ca tehnologia să fie „folosită abuziv pentru câștiguri egoiste” sau utilizată pentru „alimentare a conflictelor și agresiunii”.

Papa avertizează asupra efectelor AI asupra tinerilor

Una dintre cele mai sensibile teme abordate de Vatican privește impactul inteligenței artificiale asupra copiilor și adolescenților. Într-un mesaj recent, Pope Leo a vorbit despre riscurile pe care tehnologia le poate avea asupra dezvoltării noilor generații.

„Sunt convins că toți suntem preocupați de copii și tineri și de posibilele consecințe ale utilizării inteligenței artificiale asupra dezvoltării lor intelectuale și neurologice. Tinerii trebuie sprijiniți, nu împiedicați, în drumul lor către maturitate și responsabilitate autentică”, a declarat Suveranul Pontif.

Prin această nouă inițiativă, Papa Leon înființează la Vatican o comisie dedicată inteligenței artificiale într-un moment în care dezbaterea globală despre AI devine tot mai intensă, iar Biserica încearcă să își definească propriul rol într-un domeniu care evoluează de la o lună la alta și care ar putea schimba lumea, potrivit Politico.

CITEȘTE ȘI: Papa Leon, critici fără precedent la adresa europenilor, după creșterea cheltuielilor militare
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

papa leon
vatican
inteligenta artificiala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 18-24 mai 2026
Publicat acum 27 minute
Unde va avea loc Eurovision 2027 în Bulgaria? Un oraș popular printre români vrea să fie gazdă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Alexandra Căpitănescu, emoționată pe Aeroportul Otopeni la revenirea în România de la Eurovision 2026: „Suntem câștigătorii inimilor”
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Compania românească care a reușit: își vinde produsele multor armate NATO. Vedeta - autovehiculul blindat VLAH
Publicat acum 1 ora si 23 minute
România ar putea adăuga până la 40 miliarde € la PIB prin transformarea industriei IT - studiu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Marele absent din delegația PNL de la Cotroceni/ Încep consultările pentru viitorul Guvern
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 10 ore si 5 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Publicat acum 6 ore si 34 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close