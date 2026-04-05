Iranul stabilește un record global. Cea mai lungă întrerupere a internetului din istorie
Data actualizării: 13:50 05 Apr 2026 | Data publicării: 13:49 05 Apr 2026

Iranul stabilește un record global. Cea mai lungă întrerupere a internetului din istorie
Autor: Tiberiu Vasile

Imagine cu harta Iranului. Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Iranul intră în istorie cu cea mai lungă întrerupere a internetului.

Întreruperea internetului impusă de autorităţile din Iran a doborât recordurile pentru cea mai lungă durată înregistrată vreodată într-o ţară, a transmis duminică ONG-ul de monitorizare a securităţii cibernetice NetBlocks, citat de AFP.

"Întreruperea la nivel naţional din Iran este acum cea mai lungă înregistrată vreodată în orice ţară, depăşind toate celelalte incidente comparabile ca gravitate, ajungând la a 37-a zi consecutivă", a explicat NetBlocks pe platforma X.

ONG-ul a menţionat că a documentat anterior perioade mai lungi de întreruperi, dar la scară regională, şi a subliniat, de asemenea, că Coreea de Nord nu a fost niciodată conectată la internetul global, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Iranienii primesc mesaje text de amenințare din partea regimului. Apelul conducerii de la Teheran
 

razboi
conflict iran
internet
