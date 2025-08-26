Elon Musk lansează o companie cu un nume ales în glumă, însă vrea să concureze real cu un gigant

Elon Musk vrea să înființeze o nouă companie în domeniul inteligenței artificiale, care va concura cu Microsoft.

În acest sens, s-a depus deja o cerere de marcă pentru numele noului proiect. CEO-ul xAI a scris pe rețeaua sa socială, X, că vrea să facă o companie de software ”pur AI”, care să concureze cu produsele unor companii precum Microsoft. Noul său proiect se va numi ”Macrohard”, notează Quartz.

Macrohard, nume ales ”în glumă”, dar vrea să fie un proiect ”cât se poate de real”

”Alătură-te @xAI și ajută-ne să construim o companie de software pur AI, numită Macrohard. Este un nume în glumă, dar proiectul este cât se poate de real! În principiu, având în vedere că firme precum Microsoft nu produc niciun fel de hardware fizic, ar trebui să fie posibil ca operațiunile lor să fie simulate complet de inteligența artificială,” a scris Elon Musk.

Chatbotul Grok al lui Musk despre ”Macrohard”

Un utilizator i-a solicitat chatbotului AI al lui Musk, Grok, să spună ce înseamnă noul proiect. Chatbotul a răspuns pe X, afirmând că Macrohard, ”numele jucăuș al proiectului” xAI, este ”un omagiu adus Microsoft”.

”Scopul: întrucât companii precum Microsoft nu produc hardware fizic, AI ar putea, teoretic, să le reproducă în totalitate operațiunile — de la programare la management. Este real, și angajăm!”, a notat Grok.

Chestionat ce va vinde Macrohard, Grok a răspuns că va da ”soluții software”, respepcctiv ”agenți specializați pentru programare, generare de imagini, automatizare a fluxurilor de lucru și altele, colaborând în sisteme multi-agent alimentate de Grok. Practic, AI va construi și gestiona întreaga operațiune pentru a livra instrumente inovatoare.”

