Nou eşec pentru mega-racheta miliardarului Elon Musk

Compania SpaceX a lui Elon Musk a anulat duminică un zbor de test al mega-rachetei sale Starship, motivând că este nevoie de timp pentru rezolvarea unor probleme.

Este un nou eşec pentru miliardar după o serie de teste nereuşite, marcate de explozii, transmite AFP. Seria de probleme i-a determinat pe unii observatori să se îndoiască de capacitatea mega-rachetei de a duce la bun sfârşit proiectul ambiţios al lui Elon Musk de a coloniza Marte.



O versiune modificată urmează să fie utilizată şi în programul Artemis al agenţiei spaţiale americane NASA, care intenţionează să îi ducă pe americani din nou pe Lună, de data aceasta cu scopul de a menţine o prezenţă pe termen lung pe satelitul natural al Pământului.



Acest al zecelea zbor al celei mai mari rachete din istorie era programat să aibă loc la ora locală 18:30 (23:30 GMT) de la baza companiei americane din Texas, în sudul Statelor Unite.

Cum a anulat SpaceX zborul de test al rachetei Starship





Însă, cu aproximativ 15 minute înainte de ora programată de lansare, SpaceX a anunţat anularea zborului, un lucru relativ obişnuit pentru lansările de rachete.



"Cel de-al zecelea zbor Starship de astăzi este anulat pentru a permite rezolvarea unei probleme la sistemele de la sol", a anunţat SpaceX pe reţeaua X, fără a oferi detalii suplimentare. SpaceX nu a anunţat imediat o nouă data de lansare. Însă, pe site-ul său, un cronometru sugerează că un nou test ar putea avea loc luni seara, la aceeaşi oră.

"Starship 10"





Musk anunţase pe X lansarea "Starship 10", însă nu a făcut niciun comentariu după amânare. Drumurile din apropierea bazei au rămas închise, indicând o posibilă lansare luni sau marţi. Obiectivul acestui nou zbor era efectuarea unei serii de experimente la treapta superioară a rachetei înainte de amerizare, în Oceanul Indian.



În timpul celor trei teste din acest an, SpaceX a suferit multiple eşecuri tehnice. Primele două au fost marcate de explozia spectaculoasă a treptei superioare a rachetei, în prima parte a zborului, ambele provocând o ploaie de resturi peste Caraibe.



La sfârşitul lunii mai, nava spaţială a ajuns cu succes în spaţiu, însă a explodat înainte de sfârşitul programat al misiunii din cauza unei scurgeri de combustibil.

Strategie riscantă





Compania lui Musk are o strategie riscantă: lansarea mai multor prototipuri pentru a corecta treptat problemele întâlnite în timpul zborului. Însă, această succesiune de eşecuri, la care s-a adăugat o explozie în timpul unui test la sol, în iunie, alimentează îndoielile, în condiţiile în care Elon Musk intenţionează în continuare să vizeze primele lansări către Marte începând din 2026.



Prin urmare, există o presiune mare în ceea ce priveşte această misiune deoarece, în pofida numeroaselor teste, racheta "nu s-a dovedit fiabilă", după cum a declarat pentru AFP Dallas Kasaboski de la compania de consultanţă Analysys Mason. Cu alte cuvinte, "succesele nu au depăşit eşecurile", a spus el.

Dezvoltarea navei Starship, al cărei prim zbor de test a avut loc în aprilie 2023, ar putea, însă, să se accelereze, deoarece SpaceX a primit undă verde de la autoritatea americană de reglementare în aviaţie pentru a o creştere a frecvenţei de lansare.



Preşedintele Donald Trump, căruia Elon Musk i-a fost consilier apropiat, şi-a îndemnat administraţia să ridice restricţiile administrative asupra activităţilor spaţiale comerciale, scrie Agerpres.

