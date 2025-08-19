Data actualizării: | Data publicării:

Mama unuia din copiii lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, susține că este falită, deși a vândut o Tesla de 100.000 de euro

Sursa foto - Ashley St. Clair - X
Sursa foto - Ashley St. Clair - X

Ashley St. Clair, mama unuia din copiii lui Elon Musk, Romulus, a anunțat că este falită și în curs de ”a fi evacuată”, chiar dacă ar fi primit milioane de dolari de la multimiliardarul cu care are un fiu.

”Ei bine, după un an de sinucidere profesională neplanificată, multe alegeri controversate în viață și o pauză în profilul meu de LinkedIn pe care nu o pot explica legal, am decis să încep un podcast”, a spus St. Clair în primul episod al podcastului ei ”Bad Advice with Ashley St. Clair”.

”Nu pentru că cineva m-a rugat, ci pentru că, din punct de vedere statistic, era fie să fac asta, fie să intru într-un MLM. Așa că iată-ne aici. Și, spre deosebire de Ben Shapiro sau Megyn Kelly (podcasteri - n.red.), nu încep asta pentru că cred că gândurile mele sunt de geniu și microfonul podcastului sunt cel mai mare dar pentru umanitate.

De fapt, cred că am cele mai proaste idei, așa că, prin urmare, considerați tot ce vă spun drept o avertizare. Și, în plus, sunt evacuată și Polymarket mi-a oferit 10.000 de dolari să citesc un spot publicitar. Așa că, acoperișul de deasupra capului meu este adus de Polymarket”, a spus Ashley St. Clair.

Acesta este ‘Bad Advice with Ashley St. Clair’

După ce a rostit reclama sponsorului său, a continuat: ”Acesta este ‘Bad Advice with Ashley St. Clair’, luați-l sau lăsați-l, probabil îl veți lăsa”, ulterior a comentat despre atacul violent asupra protejatului lui Musk, Edward „Big Balls” Coristine

Coristine, programator și fost student la inginerie care a fost numit la Departamentul de Eficiență Guvernamentală în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui SUA Donald Trump.

”Big Balls este porecla apropiatului lui Elon Musk de la DOGE, Edward Coristine, care a fost bătut recent. A fost atacat în Washington, D.C., iar în funcție de persoana pe care o întrebi, Big Balls a fost agresat de o bandă violentă. În realitate, au fost doi adolescenți, dar știți că Fox News are o politică strictă: Ori de câte ori există mai mulți oameni de culoare sau migranți în același loc, este automat o bandă. Unul e infractor, doi e o gașcă, trei e un cartel”, a mai spus ea.

Ea l-a luat în derâdere pe Coristine, care, potrivit unui raport al poliției, a fost de fapt atacat de un grup de aproximativ zece persoane în timp ce încerca să apere o femeie să nu fie jefuită, St. Clair a remarcat:  ”L-au zmuncit, i-a curs sângele din nas. Daunele erau comparabile cu ce am suferit eu când i-am spus copilului meu mic că nu poate urmări Paw Patrol. A fost brutal, violent”, a mai spus ea.

Musk a zis că îi trimite în prezent 500.000 de dolari pe an 

În luna martie, după ce St. Clair a vândut o mașină Tesla de 100.000 de dolari, ce îi fusese oferită cadou de Musk, miliardarul a zis că i-a dat lui St. Clair 2,5 milioane de dolari și că îi trimite în prezent 500.000 de dolari pe an.

”Nu știu dacă acest copil este al meu sau nu. Chiar dacă nu știu sigur, i-am dat lui Ashley 2,5 milioane și îi trimit 500.000 anual”, a scris Musk.

St. Clair a răspuns numindu-l pe Musk ”un copil mofturos” ș afirmând că el ”a retras majoritatea plăților de întreținere” ca reacție la afirmațiile publice ale ei.

Conform lui St. Clair, Musk i-a dat inițial 15 milioane de dolari plus încă 100.000 pe lună pentru întreținere în schimbul păstrării tăcerii despre copilul lor, scrie The Independent.

Mama unuia din copiii lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, susține că este falită, deși a vândut o Tesla de 100.000 de euro
