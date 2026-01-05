Sărbătoare 6 - 7 ianuarie 2026. În ce zi spuneți ”La mulți ani” celor numiți Ion, Ioana

În 6 ianuarie 2026 sărbătorim Boboteaza sau Botezul Domnului. În 7 ianuarie, Soborul Sfântului Ioan Botezatorul. Ambele zile sunt trecute în calendarul creștin-ortodox cu cruce roșie. Sunt și sărbători legale, fiind zile libere pentru salariați.

Marți, 6 ianuarie, creștinii sărbătoresc Botezul Domnului sau Bobotează, momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos este botezat în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Miercuri, 7 ianuarie, prăznuim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, a cărui naștere a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia. Nu l-a crezut, iar Zaharia a rămas mut până când a pus numele fiului său. Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi și a-L face cunoscut.

7 ianuarie este și ziua în care spunem ”La mulți ani” celor care-i poartă numele. Aproximativ 2.000.000 de români poartă nume derivate de la Sfântul Ioan Botezătorul.

Cui spui ”La mulți ani” miercuri, 7 ianuarie:

Bărbați: Ion, Ioan, Ionuț, Ionel, Ionica, Niculai, Nicu, Nicolae, Nikos, Jan, Ivan, Johnny.

Femei: Ioana, Ionela, Nicoleta, Nicoleta, Niculina, Ionica, Non.

