DCNews Stiri Sărbătoare 6 - 7 ianuarie 2026. În ce zi spuneți ”La mulți ani” celor numiți Ion, Ioana
Data actualizării: 23:14 05 Ian 2026 | Data publicării: 23:13 05 Ian 2026

Sărbătoare 6 - 7 ianuarie 2026. În ce zi spuneți ”La mulți ani” celor numiți Ion, Ioana
Autor: Irina Constantin

lumanari sarbatoare calendar Calendar creștin-ortodox/ foto pexels
 

Urmează două sărbători importante, cu cruce roșie, dar și zile libere legale.

În 6 ianuarie 2026 sărbătorim Boboteaza sau Botezul Domnului. În 7 ianuarie, Soborul Sfântului Ioan Botezatorul. Ambele zile sunt trecute în calendarul creștin-ortodox cu cruce roșie. Sunt și sărbători legale, fiind zile libere pentru salariați. 

Marți, 6 ianuarie, creștinii sărbătoresc Botezul Domnului sau Bobotează, momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos este botezat în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul. 

Miercuri, 7 ianuarie, prăznuim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, a cărui naștere a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia. Nu l-a crezut, iar Zaharia a rămas mut până când a pus numele fiului său. Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi și a-L face cunoscut. 

7 ianuarie este și ziua în care spunem ”La mulți ani” celor care-i poartă numele. Aproximativ 2.000.000 de români poartă nume derivate de la Sfântul Ioan Botezătorul. 

Cui spui ”La mulți ani” miercuri, 7 ianuarie: 

Bărbați: Ion, Ioan, Ionuț, Ionel, Ionica, Niculai, Nicu, Nicolae, Nikos, Jan, Ivan, Johnny. 

Femei: Ioana, Ionela, Nicoleta, Nicoleta, Niculina, Ionica, Non. 

Citește și: Zile libere legale 2026: Startul se dă cu o minivacanță prelungită, dar veștile pentru vară nu sunt bune 

x close