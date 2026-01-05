€ 5.0905
Guvernul Bolojan, bătaie de joc la adresa românilor. Elena Cristian, analiza momentului
Data actualizării: 13:52 05 Ian 2026 | Data publicării: 13:50 05 Ian 2026

Guvernul Bolojan, bătaie de joc la adresa românilor. Elena Cristian, analiza momentului
Autor: Ioan-Radu Gava

elena cristian Guvernul Bolojan, bătaie de joc la adresa românilor. Elena Cristian, analiza momentului
 

Românii s-au trezit la început de 2026 cu taxe pe proprietate majorate substanțial, cu noi creșteri de prețuri și cu o siguranță a zilei de mâine tot mai șubrezită.

În dimineața zilei de 6 ianuarie 2026, când numeroși români au intrat pe Ghișeul.ro să vadă cât au de achitat, au constatat cu surprindere că site-ul a picat. Nu a fost pentru prima dată în acest an și problema a generat o nouă nemulțumire în rândul populației, dincolo de taxele deja crescute.

Elena Cristian, analist DC Business, a intervenit telefonic la postul de televiziune România TV, unde a criticat situația dezastruoasă în care se află instituțiile statului și absența cu desfăvârșire a digitalizării.

„Vreau să punctez din nou bătaia de joc la adresa cetățeanului. Și eu am intrat pe Ghișeul.ro, pentru că eram curioasă să văd cu cât mi-au crescut taxele și impozitele locale. Nu merge Ghișeul.ro, pentru a nu știu câta zi din acest an. Site-ul este căzut.

Dacă tot faci așa ceva, fă o investiție care să permită intrarea unui număr cât mai mare de cetățeni pe acel site, măcar omul să fie informat, chiar dacă nu vrea să plătească online“, a explicat Elena Cristian.

portofel cu 100 lei

Elena Cristian: Guvernul Bolojan își bate joc de cetățeni

Analistul DC Business a dezvăluit că există primării în România care nici măcar nu au program cu publicul ca să colecteze taxele până pe 8 ianuarie 2026, deși astăzi nu s-a făcut punte între weekend și liberele legale 6 și 7 ianuarie 2026.

„De exemplu, Primăria Iași a afișat că până pe 8 ianuarie nu se poate plăti niciun impozit. Omul vrea să își facă un buget pe anul ăsta, vrea să știe de câte ori i-a crescut impozitul pe locuință, pe mașină și ce urmează în perioada ce vine“, a explicat Elena Cristian.

Ea a atras atenția asupra situației deja tensionate din țară din cauza creșterilor prețurilor și sa căderii nivelului de trai pentru mulți români.

„Lucrurile nu stau tocmai bine, pentru că e perioadă de iarnă, întreținerea a crescut foarte mult, facturile sunt din ce în ce mai mari și se anunță creșteri peste creșteri în perioada următoare, iar omul vrea să știe ce se întâmplă.

Vine și liberalizarea gazelor, când vom fi fix în aceeași situație ca la liberalizarea prețurilor la energie. Știm bine ce s-a întâmplat atunci cu facturile.

În tot acest context, cu oameni care spun că nu știu ce o să se întâmple, cei care guvernează - Guvernul Bolojan - își bat joc de cetățeni“, a conchis Elena Cristian.

acest articol reprezintă o opinie
