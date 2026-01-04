Cetățenii au plătit mai mult prin costul pâinii decât au primit prin plafonarea la energie. Oamenii cu venituri mici au plătit mai mult decât bogații.

Persoanele cu un bec au primit puțin, dar au plătit mult pe bunuri alimentare

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a vorbit despre acest subiect la DC News.

„Dacă facem o analiză și o extindem pe o anumită perioadă, sau, mă rog, pe perioada crizei, să spunem 2021-2025, putem observa că un beneficiar cu venituri reduse, un om sărac, a beneficiat de sume mult mai mici. Asta dacă raportăm diferența dintre cât a primit drept compensare și cât a plătit în plus pe diverse bunuri și servicii care s-au scumpit semnificativ în această perioadă.

Exemplul pe care l-ați dat este unul pe care îl putem lua în considerare. Într-adevăr, la nivelul unui an, persoanele cu venituri mai mari, care, implicit, au și consumuri mai mari, adică locuințe mai mari, mai multe aparate, mai multe mașini, mai multe echipamente, au beneficiat de o cantitate mult mai mare de bani prin compensarea facturilor. În același timp însă, au plătit aceleași prețuri la bunurile și serviciile achiziționate.

Tocmai de aceea, această schemă a fost o schemă păguboasă, sau chiar cea mai păguboasă, pentru cetățenii cei mai săraci. Nu spun că nu trebuia să existe o astfel de schemă, dar, din păcate, schemele care ar trebui să existe ar trebui să fie, în primul rând, neutre. Adică prin aceste scheme să nu câștige nimeni mai mult: Nici statul, nici firmele, nici altcineva.

Pe de altă parte, ele trebuie orientate întotdeauna către cei care au într-adevăr nevoie de acești bani, către consumatorii săraci.

Să știți că, de exemplu, pentru iarna 2025-2026, ceea ce înseamnă acel ajutor acordat prin lege sau de stat pentru consumatorii vulnerabili este, de fapt, o nimica toată. Asta pentru că legea introduce foarte multe condiționalități. În funcție de ce alte venituri ai, de câți copii ai, de ce bunuri ai. Se ajunge astfel în situația în care pensionari cu venituri de 1.800-2.000 de lei primesc doar câteva zeci de lei, sau o sumă foarte mică raportată la valoarea facturilor pe care le au, din diverse construcții matematice prevăzute de această lege.

Problema este că legea nu mai este deloc raportată la realitățile prezente. Ea a fost făcută în septembrie 2021 și de atunci nu a mai fost actualizată. Cei care, într-adevăr, ar trebui să fie primii ajutați ajung, cumva, să fie lăsați la urmă.

Totul este prezentat sub acest slogan general: „Plafonăm și, prin plafonare, vor beneficia cei săraci”. Din păcate, nu beneficiază cei săraci. Principalii beneficiari sunt cei care au venituri mai mari. În același timp, discutăm și despre bugetul de stat, dar și despre anumite firme care au știut să folosească această lege în folosul lor”, a spus Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă la DC News.

Scumpirea energiei a dus la creșterea prețului pâinii, de exemplu, al alimentelor în general și al altor bunuri de bază

Dacă un om sărac are un bec în casă și unul în bucătărie, prin acest sistem de plafonare a fost ajutat, să zicem, cu 50 de lei, dar a plătit cu 200 de lei mai mult pe coșul zilnic. În vreme ce o persoană cu resurse, care consumă mai mult, a ieșit chiar în câștig.

„Consumatorul român sau, mai larg, cetățeanul român a plătit mai mult și nu a primit acea compensare reală. Au primit compensare strict pentru partea de gaze naturale pe care au consumat-o acasă sau pentru energia electrică consumată în gospodărie. La nivelul societăților comerciale, pe gaze naturale, de exemplu, dacă erau firme care consumau mai mult de 50.000 MWh pe an, nu a existat absolut niciun mecanism de protecție.

Pentru societățile comerciale care erau teoretic protejate la un preț plafonat de 0,36 lei/kWh, prețul de piață a fost, aproape permanent, cu excepția anului 2022, sub acest plafon. Prin urmare, nici acestea, sau mai precis furnizorii care le-au livrat gaze și energie, nu au primit efectiv o compensare.

Din acest punct de vedere, tot ceea ce s-a scumpit în anii 2024–2025 a fost plătit integral și suportat integral de către consumatorii casnici, de către cetățenii români, fără să existe un mecanism real de compensare, cu excepția strictă a consumului din locuință: Pentru încălzire, prepararea apei calde sau a hranei.

Acest mecanism a dus, din păcate, la o creștere importantă a cheltuielilor la nivelul bugetului familial și nu pare să se oprească. Anul 2026, din păcate, va veni din nou cu o erodare puternică a bugetului familial, ținând cont de scumpirile cu care ne vom confrunta”, a zis Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

