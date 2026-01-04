€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Economie Capcană privind vârsta de pensionare. Paradoxul care ne lovește pe toți
Data actualizării: 17:18 04 Ian 2026 | Data publicării: 17:17 04 Ian 2026

EXCLUSIV Capcană privind vârsta de pensionare. Paradoxul care ne lovește pe toți
Autor: Anca Murgoci

bunici simpatici bunici / SURSA FOTO: COSMIN CRĂCIUN
 

Ilie Bolojan a zis că în anii următori e necesară creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile.

Toate bune și frumoase, doar că există o problemă. În timp ce ni se spune că va crește vârsta de pensionare, auzim și că inteligența artificială ne ia joburile. Unii zic să ne reprofilăm. Dar ca ce? Din moment ce AI-ul pare mai bun ca noi în orice. Sau cel puțin așa ni se spune.

De exemplu, premierul Italiei Giorgia Meloni îi ia pe bunici și îi duce la cărat cărămizi la 67 de ani. Dacă a lucrat omul în construcții până la 60 de ani, hai că mai punea un cancioc, mai bătea un diblu, dar totuși, la 67 de ani, pe schelă…

Crește speranța de viață... crește și vârsta de pensionare

Lector univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog, a vorbit despre acest subiect la DC News.

„Ei corelează asta cu speranța de viață la naștere. Și spun: Dacă acum valorile sunt mult mai mari decât erau acum 30 de ani, când s-au făcut aceste aranjamente de pensii, atunci e normal să le rediscutăm. Pentru că nu mai trăim până la 75 de ani, trăim până la 84”, a zis lector univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog.

„Este foarte clar că ei vor să rezolve această presiune a sistemelor de pensii, care este reală. Și chiar acum, când vorbim noi, sunt lucruri importante care trebuie rezolvate. Mutând pragul un pic mai sus, rezolvă parțial problema, pentru că jumătate din populație, în scurtă vreme, va fi formată din pensionari, în toate țările europene”, a mai zis politologul.

Jumătate din populație este scoasă de pe piața muncii și este înlocuită de inteligența artificială

La supermarket scanezi singur ce cumperi. 

„În informatică, în programare, va programa mai bine AI-ul decât omul. Oricum sunt probleme în marile orașe. Peste tot sunt probleme. Există o criză a locuințelor. Există o criză în marile orașe europene, americane, asiatice. Nu contează. Se trăiește greu. Adică oamenii sunt împinși cât mai mult la periferie. Salariile tind să devină cât mai mici, chiriile sunt cu atât mai mari. Prin urmare, presiunea oricum există.

Deci și acum, fără AI, trebuie gândită chestiunea asta. Pentru că sunt anumite orașe inexpugnabile, adică nici nu mai poți să intri în ele ca să locuiești. Eventual pe la margine, prin suburbii, prin nu știu ce. Dacă ai sisteme bune de transport care să-ți favorizeze venirea rapidă în oraș, mai merge. Dacă ai sisteme proaste, cum au majoritatea țărilor extraeuropene, exceptându-le pe cele dezvoltate, atunci lucrurile se complică foarte clar”, a zis Aurelian Giugăl.

Vom ajunge să ieșim la pensie la... 78 de ani?!

„Probabil că vom ajunge să ieșim la pensie, nu neapărat peste noapte, dar foarte curând, într-un viitor destul de apropiat sau care se apropie constant, la 78 de ani. Eu zic asta mai mult în glumă, într-un fel, dar ceea ce se prefigurează este destul de îngrijorător din punctul acesta de vedere. Pentru că e clar că vom ieși la pensie mult mai târziu, din motivele pe care le spuneați”, a zis Florian Petrică.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 47 minute
Cât costă în România treningul purtat de Nicolas Maduro
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Lecții de umanitate de la Phenian: Coreea de Nord condamnă „brutalitatea” SUA în capturarea lui Maduro
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Capcană privind vârsta de pensionare. Paradoxul care ne lovește pe toți
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Ce este Doctrina Monroe, îmbrățișată de Donald Trump: Tradiția veche de două secole care a modelat politica externă americană
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Vremea până la Bobotează. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată: Unde va ninge din nou
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 30 minute
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat acum 22 ore si 7 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat acum 23 ore si 7 minute
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close