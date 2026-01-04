Capcană privind vârsta de pensionare. Paradoxul care ne lovește pe toți

Toate bune și frumoase, doar că există o problemă. În timp ce ni se spune că va crește vârsta de pensionare, auzim și că inteligența artificială ne ia joburile. Unii zic să ne reprofilăm. Dar ca ce? Din moment ce AI-ul pare mai bun ca noi în orice. Sau cel puțin așa ni se spune.

De exemplu, premierul Italiei Giorgia Meloni îi ia pe bunici și îi duce la cărat cărămizi la 67 de ani. Dacă a lucrat omul în construcții până la 60 de ani, hai că mai punea un cancioc, mai bătea un diblu, dar totuși, la 67 de ani, pe schelă…

Crește speranța de viață... crește și vârsta de pensionare

Lector univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog, a vorbit despre acest subiect la DC News.

„Ei corelează asta cu speranța de viață la naștere. Și spun: Dacă acum valorile sunt mult mai mari decât erau acum 30 de ani, când s-au făcut aceste aranjamente de pensii, atunci e normal să le rediscutăm. Pentru că nu mai trăim până la 75 de ani, trăim până la 84”, a zis lector univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog.

„Este foarte clar că ei vor să rezolve această presiune a sistemelor de pensii, care este reală. Și chiar acum, când vorbim noi, sunt lucruri importante care trebuie rezolvate. Mutând pragul un pic mai sus, rezolvă parțial problema, pentru că jumătate din populație, în scurtă vreme, va fi formată din pensionari, în toate țările europene”, a mai zis politologul.

Jumătate din populație este scoasă de pe piața muncii și este înlocuită de inteligența artificială

La supermarket scanezi singur ce cumperi.

„În informatică, în programare, va programa mai bine AI-ul decât omul. Oricum sunt probleme în marile orașe. Peste tot sunt probleme. Există o criză a locuințelor. Există o criză în marile orașe europene, americane, asiatice. Nu contează. Se trăiește greu. Adică oamenii sunt împinși cât mai mult la periferie. Salariile tind să devină cât mai mici, chiriile sunt cu atât mai mari. Prin urmare, presiunea oricum există.

Deci și acum, fără AI, trebuie gândită chestiunea asta. Pentru că sunt anumite orașe inexpugnabile, adică nici nu mai poți să intri în ele ca să locuiești. Eventual pe la margine, prin suburbii, prin nu știu ce. Dacă ai sisteme bune de transport care să-ți favorizeze venirea rapidă în oraș, mai merge. Dacă ai sisteme proaste, cum au majoritatea țărilor extraeuropene, exceptându-le pe cele dezvoltate, atunci lucrurile se complică foarte clar”, a zis Aurelian Giugăl.

Vom ajunge să ieșim la pensie la... 78 de ani?!

„Probabil că vom ajunge să ieșim la pensie, nu neapărat peste noapte, dar foarte curând, într-un viitor destul de apropiat sau care se apropie constant, la 78 de ani. Eu zic asta mai mult în glumă, într-un fel, dar ceea ce se prefigurează este destul de îngrijorător din punctul acesta de vedere. Pentru că e clar că vom ieși la pensie mult mai târziu, din motivele pe care le spuneați”, a zis Florian Petrică.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună