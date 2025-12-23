Inteligența artificială folosită în anunțurile de vânzare pentru animale. OLX detectează postările false

Tehnologia și inteligența artificială avansează într-un ritm accelerat, iar utilizatorii încep să se confrunte cu o problemă neașteptată: fotografii extrem de atractive, dar înșelătoare.

„Momentam pe categoria animale de companie nu sunt foarte multe, dar încep ușor-ușor. Nu ne așteptăm momentan să înceapă să facă poze cu inteligența artificială pentru animalele de companie, însă sunt foarte multe fotografii foarte frumoase pe care dacă tu le-ai vedea și le-ai căuta pe internet le-ai găsi poate pe alte platforme și acel animal de fapt nu există. Și e un pic cam ciudat ca tu să îți iei un animal care arată ca într-o poză de pe internet și să nu existe de fapt. Se întâmplă des când se pun astfel de poze”, spune Alex Stan.

Verificarea pedigree-ului și a microcipului

Specialistul spune că primul pas pentru evitarea fraudelor este verificarea atentă a detaliilor din anunț. Codurile de pedigree și de microcip pot ridica semne de întrebare, mai ales pentru cei fără experiență.

„În primă fază trebuie foarte bine verificate fotografiile anunțului și codurile de pedigree și microcip. Noi avem și pe platforma OLX o pagină de ajutor pentru utilizatori și cum arată un cod de pedigree și un cod de microcip pentru că nu toată lumea știe. Nu e nicio rușine, nici eu nu știam la început”, explică acesta.

Falsuri sofisticate și muncă de investigație

Discuția a scos la iveală și cazuri mult mai grave. Moderatorul Tudor Tim Ionescu a amintit un episod în care a fost falsificată inclusiv ștampila unei asociații.

„A fost o muncă de detectiv în care am trimis mail către asociație ca să ne răspundă dacă e adevărat sau nu. Am muncit o săptămână la cazul acesta”, a dezvăluit Alex Stan.

În acel caz, pentru un singur anunț, echipa a lucrat aproape o săptămână. Era vorba despre un câine de rasă, prezentat cu un certificat de pedigree fals, realizat prin copierea unor date peste un document original.

Metodele de verificare actualizate constant

Alex Stan a mai explicat că echipa sa încearcă să țină pasul cu tehnologi ași actualizează constant metodele de verificare, dar este important și din partea cumpărătorilor să verifice cu atenție un anunț.

„Am creat niște pagini pentru utilizatori în care să le explicăm cum se verifică pedigree-ul și vom continua cu crearea de pagini. Avem și instrumente care să detecteze anunțurile false și întotdeauna încercăm să le actualizăm să ținem pasul cu moda lor. Pentru că azi descoperi una, maine deja se găsește alta și tot așa mereu. Dar avem grijă”, încheie reprezentantul OLX.

