Invitat în emisiunea DC Anima, Alex Stan, a povestit alături de Tudor Tim Ionescu, ce este cu adevărat OLX, dar și cum a apărut platforma care a schimbat radical comerțul între persoane fizice.

În spațiul public, expresia „este luat de la OLX” a ajuns să fie folosită frecvent cu un sens negativ, în special în discuțiile despre achiziția de animale de companie. Moderatorul a atras atenția că, deși adopția rămâne un gest ideal, OLX este adesea transformat într-un simbol al practicilor incorecte, chiar dacă platforma nu este vânzătorul prorpiu-zis.

„Foarte mult timp, OLX-ul, cea mai mare platformă de intermediere între cei care vor să vândă și cei care vor să cumpere ceva, a fost și este folosită ca punct de referință în sens peiorativ. Dar oamenii, înainte de a discuta despre specificul acesta de animale, ce este platforma OLX și poate mai ales și ce nu este”, a spus acesta.

Cum a luat naștere platforma OLX și de când este prezentă în România

Alex Stan a explicat că OLX funcționează în România de aproximativ 15 ani, chiar dacă, la început, platforma a fost cunoscută sub alte denumiri.

„La noi în România suntem de cel puțin 15 ani ca platformă online facilitatoare. Bine, suntem mai vechi, dar nu sub forma asta, am avut și alte denumiri. Noi nu suntem prezenți doar în România, suntem în mai multe țări: Polonia, Portugalia, Bulgaria și Ucraina. Doar în România suntem în jur de 200 de colegi toată echipa”, a precizat acesta.

„Deci voi nu cumpărați și după aceea revindeți. Nu sunteți un reseller de obiecte sau de bunuri sau de servicii sau de animale”, punctează moderatorul emisiunii.

Ce este OLX și ce nu se poate vinde pe platformă

Potrivit reprezentantului companiei, OLX este o platformă de intermediere, care pune în legătură pentru tranzacții de bunuri și servicii:

un cumpărător și un vânzător

persoane fizice sau firme

„Noi facilităm tranzacția. Nu deținem produsele, nu suntem vânzătorii. Deci OLX facilitează partea asta de tranzacții de bunuri și nu numai, pentru că aici partea de animale de companie nu se încadrează la bunuri”, a explicat Alex Stan, insistând asupra unei confuzii frecvente în rândul publicului.

„Ce nu se încadrează, pentru că nu se poate vinde chiar orice pe OLX? Bineînțeles, ținem cont foarte mult de partea asta de reglementări legale în care intră și reglementările din zona de animale de companie, dar și tot ce ține de partea de legalitate de obiecte periculoase cum ar fi arme, substanțe interzise. Noi ținem cont de toată partea asta și lucrăm continuu împreună cu echipele noastre să updatăm și practic să actualizăm mereu toți termenii și să ținem cont de toate legile care apar și se schimbă”, a mai adăugat acesta.

De ce platforma este ținta criticilor

După explicațiile de riguare, discuția a atins una dintre cele mai sensibile teme: percepția publică:

„De cele mai multe ori oamenii ne asimilează ca fiind noi vânzătorii. Dar noi nu suntem direct vânzătorii, suntem doar intermediarii, facilitatorii pentru tranzacții. Nu avem noi produsele, nu avem noi anunțurile direct și da, uneori suntem confundați în zona asta”, a recunoscut reprezentantul OLX .

Cu toate că există și oameni care încearcă să încalce legea pe platformă, Alex Stan a transmis că, din contră, platforma OLX se luptă constant și fac verificări pentru a combate aceste probleme.

