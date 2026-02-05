Ce pensie primești în România dacă nu ai lucrat nicio zi. Condițiile pentru pensia socială

În România, statul nu acordă o pensie pe baza contribuțiilor dacă o persoană nu a lucrat niciodată și nu a depus contribuții la sistemul public de pensii. Cu toate acestea, există un sprijin social care poate asigura un venit minim la vârsta pensionării: indemnizația socială pentru pensionari (denumită și pensia socială minimă garantată).

Aceasta nu este considerată o pensie contributivă tradițională, care se bazează pe anii lucrați și contribuții plătite, ci un ajutor cu caracter social oferit de stat persoanelor cu venituri foarte mici, pentru a evita sărăcia extremă în rândul persoanelor în vârstă.

Cât este pensia socială, primită de cei care nu au lucrat

În prezent, indemnizația socială pentru pensionari (pensia minimă garantată) este stabilită prin lege la 1.281 lei pe lună (valoare aplicabilă și în 2026), conform Digi 24.

Dacă o persoană nu a lucrat deloc și nu are o pensie contributivă, statul poate completa venituri până la această sumă, reprezentând cel mai mic venit garantat pentru pensionari din România. Această indemnizație socială este plătită din bugetul de stat, nu din contribuții la asigurările sociale.

De exemplu, dacă un pensionar are o pensie de 1.000 de lei (din contribuțiile plătite de-a lungul vieții), el va primi lunar din partea statului 281 de lei pentru a ajunge la nivelul minim garantat de 1.281 de lei.

Pentru a putea primi pensia minimă garantată în România, o persoană trebuie să fi avut cel puțin 15 ani de contribuții la sistemul de pensii, respectând astfel stagiul minim de cotizare prevăzut de lege.

Cine poate solicita pensie socială

1. Persoanele care au atins vârsta standard de pensionare

Pentru a putea primi indemnizația socială pentru pensionari, o persoană trebuie să fie pensionar conform legii (de exemplu, să fi atins vârsta legală de pensionare: ~65 de ani pentru bărbați și ~63 de ani pentru femei, cu ajustări treptate).

2. Nivelul veniturilor din pensii este foarte mic

Indemnizația socială se acordă doar dacă veniturile totale din pensii ale persoanei sunt sub pragul minim stabilit legal (1.281 lei). Statul plătește diferența până la această sumă.

3. Situația persoanei

Deși această prestație nu este în mod formal o „pensia pentru cei fără muncă”, persoanele care nu au realizat stagiu semnificativ de cotizare și ajung la pensie cu venituri foarte mici pot beneficia de completarea socială (indemnizație).

4. Rezidență în România

Solicitantul trebuie să aibă domiciliul stabil în România, potrivit Mediafax.

Acte necesare pentru pensia minimă garantată

Pentru a primi indemnizația socială pentru pensionari, documentele uzuale de depus la Casa Teritorială de Pensii includ:

Documente generale:

Cerere pentru stabilirea drepturilor la pensie și/sau pentru plata indemnizației sociale.

Copie după actul de identitate (buletin/CI).

Documente care dovedesc domiciliul în România.

Cuponul de pensie sau dovada veniturilor din pensii (dacă există).

Evaluarea situației sociale

În anumite cazuri, autoritățile pot solicita documente care să demonstreze situația economică și veniturile totale ale solicitantului, pentru verificarea dreptului la indemnizația socială, potrivit România TV.

În practică, pentru persoanele care nu au lucrat, va trebui să dovedești în mod oficial că îndeplinești condițiile de vârstă și că veniturile tale sunt sub pragul minim. Autoritățile pot solicita acte justificative suplimentare pentru situația ta socială.

