A murit Lavinia Coman, muzicolog și profesoară de pian

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a anunțat că prof. univ. dr. Lavinia Coman a încetat din viață. Aceasta a fost un reper important în muzicologia românească și a contribuit la formarea multor generații de elevi și studenți.

"Lavinia Coman, muzicolog și reputată profesoară de pian, a încetat din viață

VEZI ȘI:Doi câini au fost găsiți morți în locuința unui bărbat în Dolj. Ce pedeapsă a primit

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu profund regret, încetarea din viață prof. univ. dr. Lavinia Coman (1940-2026).

Membru marcant al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Lavinia Coman se numără printre personalitățile de referință ale muzicologiei românești contemporane. Membră a Biroului de Muzicologie și autoare a unor cercetări monografice solide asupra vieții și operei unor muzicieni de marcă (Frederic Chopin, Constantin Silvestri, Silvia Șerbescu), precum și a unor studii asupra pedagogiei domeniului (Pianistica modernă), Lavinia Coman s-a distins prin rigoarea discursului său muzicologic, mereu coerent, logic, documentat și intens argumentat.

A fost director al Liceului de Artă 'George Enescu' din București, în penultimul deceniu al secolului trecut (1981-1987), perioadă considerată de referință în istoria învățământului muzical românesc, instituția obținând atunci cele mai multe premii naționale și internaționale. A activat ca interpret, pedagog și muzicolog, activitatea profesională a Laviniei Coman desfășurându-se preponderent în cadrul Universității Naționale de Muzică din București.

Lavinia Coman a încurajat constant formarea elevilor și, mai apoi, a generații de studenți, cu binecunoscuta-i blândețe, exigență intelectuală și capacitate de dialog, stimulând gândirea analitică și creativitatea mai tinerilor săi colegi", a transmis Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

VEZI ȘI: Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați