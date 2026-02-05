Oamenii de știință britanici dezvoltă un sistem AI care urmărește aisbergurile și schimbările climatice

Oamenii de ştiinţă britanici au anunţat joi că au dezvoltat un nou instrument bazat pe inteligenţa artificială (AI) care urmăreşte aisbergurile în derivă şi care ar putea acoperi un unghi mort în cadrul previziunilor privind schimbările climatice, informează AFP.

Sistem dezvoltat de British Antarctic Survey

Instrumentul, conceput de British Antarctic Survey (BAS), operatorul naţional britanic în Antarctica, identifică şi numeşte fiecare aisberg, ceea ce permite urmărirea evoluţiei acestora de la naştere şi până la dispariţie.

Până în prezent, cercetătorii urmăreau cu dificultate destinul acestor mase plutitoare de gheaţă, în special în momentul când se dezintegrează în mii de bucăţi şi se topesc, fenomen care poate perturba navigaţia, curenţii şi ecosistemele.

Noul instrument se bazează pe imagini satelitare care identifică forma distinctă a fiecărui bloc în momentul când se detaşează de o masă de gheaţă pe mare - etapă denumită fragmentare. Cu ajutorul AI, este rezolvat apoi un puzzle gigantic, care leagă fiecare fragment detaşat de aisbergul părinte, reconstituind un fel de arbore genealogic la o scară inedită.

Avantajele față de metodele clasice

Această tehnică reprezintă o îmbunătăţire semnificativă faţă de metoda actuală, care presupune ca oamenii de ştiinţă să urmărească manual aceste evoluţii pe baza unor imagini satelitare, deseori un proces dificil.

Noul instrument, care a fost testat la baza de observaţie din Groenlanda, le furnizează oamenilor de ştiinţă informaţii vitale şi permite îmbunătăţirea predicţiilor viitoare asupra climatului, a subliniat BAS într-un comunicat.

Am trecut de la urmărirea a câteva aisberguri celebre la reconstituirea unor arbori genealogici întregi, a comentat Ben Evans, din cadrul BAS, citat în comunicat. Pentru prima dată, putem vedea de unde provine fiecare fragment, unde merge şi de ce este important pentru climat, a spus el.

Utilizarea AI ar putea de asemenea să fie adaptată în viitor pentru a sprijini navigaţia ambarcaţiunilor în zonele polare, unde aisbergurile abundă şi reprezintă un pericol.

Deşi fragmentarea aisbergurilor este un proces natural, oamenii de ştiinţă estimează că ritmul în care acest fenomen se produce acum în Antarctica este în creştere, probabil din cauza schimbărilor climatice de origine umană.