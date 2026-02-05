Industria auto europeană cere protecție: șefii Stellantis și Volkswagen propun un bonus „Made in Europe"

Directorul general de la grupul auto franco-italian Stellantis, Antonio Filosa, şi directorul general de la grupul auto german Volkswagen, Olivier Blume, au semnat joi un articol de opinie prin care solicită implementarea unui "bonus CO2" pentru autovehiculele fabricate în Europa, în ideea de a garanta o "concurenţă loială" şi a proteja industria auto europeană, transmite AFP.

"Producătorii care îşi bazează majoritatea producţiei în Europa trebuie să primească un sprijin care să compenseze cel puţin costurile suplimentare care au legătură cu localizarea", susţin cei doi directori în articolul lor de opinie, care a fost publicat, printre altele, în cotidianul francez Les Echos şi în cotidianul italian Il Sole 24 Ore.

Eticheta „Made in Europe” și bonusul CO₂

Dacă până acum "nouă din zece maşini vândute în UE erau fabricate aici", producătorii europeni se confruntă acum cu o intensificare a concurenţei, de pe urma unor "reglementări şi standarde sociale mai puţin exigente decât în Europa", au explicat cei doi directori, într-un moment în care China şi producătorii săi exportă din ce în ce mai mult vehicule în Europa la preţuri agresive.

"Orice producător care vinde vehicule în Europa ar trebui să le producă în condiţii echivalente, garantând o concurenţă loială", insistă cei doi directori, care solicită instituirea unei etichete 'Made in Europe' (-"Fabricat în Europa"-n.r).

"Fiecare vehicul electric 'Made in Europe' ar trebui să fie eligibil pentru un bonus CO2. Dacă un producător îndeplineşte aceste criterii pentru o mare parte a flotei sale, acest bonus ar trebui acordat pentru toate vehiculele sale electrice", propun Filosa şi Blume.

"Orice vehicul care îndeplineşte criteriile 'Made in Europe' ar trebui să primească o etichetă specifică şi să fie eligibil pentru facilităţi, cum ar fi stimulente la cumpărare sau acces preferenţial la achiziţii publice", pledează cei doi directori, pentru care "provocarea este de a crea stimulente inteligente pentru a dezvolta în mod durabil producţia europeană".

"În acest fel, industria auto ar fi încurajată să îşi menţină producţia în UE şi să reinvestească miliardele de euro economisite", adaugă cei doi directori.

Stimulente inteligente pentru producția europeană

Guvernul francez a anunţat în septembrie 2025 introducerea unui bonus suplimentar excepţional de 1.000 de euro, începând cu 1 octombrie, la achiziţionarea unei maşini electrice echipate cu o baterie europeană. La mijlocul lunii ianuarie, ministrul delegat pentru Industrie, Sebastien Martin, şi-a reiterat apelul ca Europa să stabilească o "preferinţă europeană" pentru vehiculele electrice, cerând un conţinut local de 75% din valoarea automobilului.

În prezent, Comisia Europeană aplică o suprataxă de până la 35% pentru maşinile pe baterii fabricate în China, pe lângă taxa vamală standard de 10%.