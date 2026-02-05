€ 5.0943
|
$ 4.3130
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3130
 
DCNews Stiri Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
Data actualizării: 11:59 05 Feb 2026 | Data publicării: 11:59 05 Feb 2026

Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
Autor: Alexandra Curtache

mame românce fictive Foto: Unsplash

O rețea bine organizată, cu ramificații în instituții publice și în mediul privat, a folosit identități false generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a obține ilegal alocații universale pentru copii.

Acesta este scenariul care reiese din ancheta coordonată de Parchetul din Foggia, care a determinat instanța să valideze un ordin de sechestru preventiv de urgență în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro împotriva a patru persoane cu domiciliul în zona Foggia, care sunt anchetate pentru fraudă agravată împotriva statului, conform presei italiene.

59 de „mame” românce, fiecare cu câte 5–6 copii

Măsura a fost executată de poliția financiară provincială din Barletta, care a „înghețat” sumele despre care se crede că au fost furate ilegal din trezoreria publică prin utilizarea frauduloasă a alocației universale pentru copii.

Potrivit anchetatorilor, cererile depuse la INPS (Institutul Național de Securitate Socială) se refereau la 59 de femei de naționalitate română, fiecare cu cinci sau șase copii în întreținere. Un fapt care, în timp, a căpătat o dimensiune îngrijorătoare: acele femei nu existau.

Ancheta a început cu o sesizare din partea INPS din Andria și a permis reconstituirea unui plan criminal complex, în care erau implicați și un angajat al oficiului stării civile dintr-o localitate din zona BAT și un angajat al unui centru de asistență fiscală din Foggia.

Primul ar fi creat reședințe fictive și ar fi eliberat cărți de identitate care nu îndeplineau cerințele legale, fără ca vreo cerere să fi fost depusă. Conform anchetelor efectuate cu sprijinul Carabinieri din Trinitapoli și al canalelor de cooperare internațională, fețele și datele personale au fost generate artificial, cel mai probabil folosind instrumente de inteligență artificială, și erau complet inexistente.

Contracte agricole fictive și alocații de peste 2.000 de euro lunar

Aceste identități false au fost apoi utilizate pentru a crea contracte de muncă la fel de fictive în numele a două companii agricole din Cerignola, cu scopul de a simula îndeplinirea cerințelor necesare pentru a avea acces la alocația universală pentru copii. Cererile, toate depuse la INPS de către angajatul CAF, indicau familii numeroase, cu scopul de a obține o sumă lunară mare a prestației, în medie de aproximativ 2.300 de euro pentru fiecare poziție.

Schema a fost completată cu deschiderea a 59 de carduri PostePay pe numele unor femei inexistente și retragerea ulterioară a sumelor creditate, operațiuni efectuate periodic la bancomate. În timpul acestor activități, anchetatorii i-au identificat pe ceilalți doi complici prezumați, care au fost observați efectuând retragerile.

În lumina probelor adunate, Parchetul din Foggia i-a acuzat pe cei patru suspecți de fraudă agravată împotriva statului, pe lângă falsul ideologic în documente publice împotriva angajatului municipal. Judecătorul de instrucție a dispus apoi sechestrarea preventivă, inclusiv pentru valoare echivalentă, în scopul confiscării activelor financiare, bunurilor mobile și imobile, în valoare totală de aproximativ 1,4 milioane de euro.

Sechestru masiv: proprietăți, conturi bancare și bunuri de lux

Executarea ordinului, însoțită de percheziții personale și la sediu, a dus la confiscarea a 10 proprietăți, a unei mașini, a numerarului, a 92 de conturi bancare, a obiectelor din aur și a altor bunuri de valoare. Potrivit procuraturii, aceste bunuri sunt rezultatul direct al presupusei activități ilegale.

Operațiunea poliției financiare, desfășurată sub îndrumarea Parchetului din Foggia, face parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a accesului necuvenit la prestații sociale. Acest fenomen nu numai că provoacă prejudicii semnificative trezoreriei, dar afectează și echitatea sistemului de protecție socială și încrederea cetățenilor, deturnând resursele de la cei care au efectiv dreptul la ele și punând în pericol coeziunea socială.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inteligenta artificiala
frauda
romance
alocatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Publicat acum 5 minute
Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Publicat acum 15 minute
Boala venoasă cronică, simptome și tratament. Toni Feodor, la Academia de Sănătate
Publicat acum 21 minute
Panou sticlă bucătărie: diferența dintre rolul decorativ și protecția antistropi
Publicat acum 21 minute
Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 59 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 4 ore si 52 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close