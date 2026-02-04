Mastectomia care a ajuns în instanță. Verdictul a facut valuri

O femeie de 22 de ani, care s-a identificat ca băiat în adolescență, a câștigat despăgubiri de 2 milioane de dolari într-un proces istoric împotriva unor medici din New York, acuzați că au împins-o să facă o mastectomie dublă când era minoră.

Intervenție chirurgicală la 16 ani, cu aprobări medicale

Fox Varian a suferit intervenția chirurgicală cu efecte care i-au schimbat viața la doar 16 ani, după ce a obținut aprobarea unui psiholog și a unui chirurg, ambii găsiți vinovați de malpraxis medical de către un juriu pe 30 ianuarie, potrivit The Epoch Times.

Varian, acum în vârstă de 22 de ani și considerată "detranzitionată", a primit 1,6 milioane de dolari pentru dureri și suferințe trecute și viitoare, precum și încă 400.000 de dolari pentru cheltuieli medicale viitoare, fiind primul proces de malpraxis intentat de o persoană detranzitionată din SUA care a ajuns la judecată și a fost câștigat.

Psihologul Kenneth Einhorn și chirurgul Simon Chin au fost considerați responsabili de Curtea Supremă a comitatului Westchester, din White Plains, pentru ignorarea standardelor de îngrijire și a garanțiilor procedurale, prin presarea unei minore să își trateze disforia de gen printr-o intervenție chirurgicală permanentă, a decis juriul.

Rolul psihologului în decizia intervenției

Avocații lui Varian l-au indicat pe Einhorn drept principalul responsabil, afirmând că acesta "a condus totul" și "i-a pus ideea în cap lui Fox" că trebuie să își schimbe sexul prin intervenție chirurgicală, potrivit relatării.

Mama lui Varian, Claire Deacon, a declarat în instanță că s-a opus intervenției, dar a consimțit din teama că fiica ei s-ar putea sinucide, conform sursei citate.

"Acest om a fost atât de insistent și a pus atât de multă presiune, încât am simțit că nu există o decizie bună", a spus Deacon pentru The Epoch Times.

Citește și: Acordul şi refuzul pacientului în cazuri de urgenţă medicală. Când se transformă tratamentul în malpraxis

"Cred că a fost o tactică de speriere. Nu cred că a fost răutate; cred că el credea ceea ce spunea, dar s-a înșelat profund", a adăugat ea.

Așa-numita "intervenție de sus" (top surgery) a lăsat-o pe tânără cu probleme fizice și profund nefericită, a afirmat aceasta în documentele depuse la instanță, citate de The Epoch Times și care între timp au fost sigilate.

Juriul nu a fost chemat să se pronunțe asupra eticii procedurilor chirurgicale legate de gen la minori, ci asupra faptului dacă profesioniștii din domeniul medical au urmat pașii adecvați înainte de a sugera o măsură atât de radicală.

Avocații lui Einhorn și Chin au susținut că Varian ar fi trăit fericită ca bărbat timp de câțiva ani după intervenția din 2019, înainte de a intenta procesul în 2023.

Aceștia au mai afirmat că Varian a venit inițial la ei folosind pronume masculine, s-a identificat verbal drept "bărbat trans" și că ea ar fi fost cea care a adus prima dată în discuție ideea unei intervenții chirurgicale la nivelul pieptului.

Avocații lui Varian au susținut, potrivit The National Review, că medicii ar fi trebuit să se asigure că aceasta nu suferea de alte afecțiuni psihologice precum depresia, ADHD, autismul sau dismorfia corporală, înainte de a recomanda intervenția chirurgicală.





