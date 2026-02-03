Româncă, păcălită de un ”fals prinț al Dubaiului” cu 2 milioane de dolari. ”S-au folosit de ea până în ultimul moment"

O femeie de afaceri a reclamat că a fost păcălită cu peste 2 milioane de dolari de către un escroc nigerian. Bărbatul pretindea că este "prinţul moştenitor al Dubaiului". Mai mult, relaţia de business a devenit sentimentală. Escrocul i-a promis că o ia în căsătorie.

Ce se arată în comunicatul DIICOT

"Urmare a interesului manifestat de către reprezentanţii mass-media cu privire la o cauză de înşelăciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele.

În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT - Biroul Teritorial Maramureş sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş", a transmis marţi DIICOT, conform unui comunicat.

Cum a fost convinsă să "investească" împreună cu falsul prinț moștenitor al Dubaiului

Femeia ar fi fost convinsă să investească, alături de prinţul moştenitor al Dubaiului, într-o fundaţie umanitară.

În realitate, bărbatul respectiv este un escroc nigerian, Henry Eke. El folosea o schemă sofisticată de înşelare a victimelor, prin utilizarea de identităţi false, bănci fictive, "consilieri financiari", însă şi promisiuni romantice şi de căsătorie.

Femeia și-a ipotecat și casa

Astfel, românca ar fi fost convinsă că stă de vorbă cu un prinţ al Dubaiului şi ar fi transferat într-un cont fals "al fundaţiei" peste 2 milioane de dolari. Banii erau din diverse împrumuturi bancare, pentru care şi-a ipotecat casa, dar şi resurse financiare ale companiei sale.

Ea ar fi aflat că totul a fost o înşelătorie după ce a fost contactată de doi complici ai nigerianului, nemulţumiţi că nu primiseră o parte din bani. Aceştia i-ar fi spus că întreaga poveste a fost o fraudă, notează Agerpres.

Escrocul se afișa pe internet cu o viață luxoasă

De asemenea, nigerianul se afișa pe rețelele sociale cu poze luxoase, desigur, pe banii româncei. El mergea în vacanţe exotice, cumpăra haine de branduri, ceasuri și autovehicule.

Mai mult, nigerianul era căsătorit, iar soția sa avea poze cu el pe o rețea socială.

”S-au folosit de ea până în ultimul moment"

"Porecla lui Henry era 'Excess Money'. (…) Şi-a ipotecat casa, şi-a folosit compania şi tot ce avea doar ca să strângă bani ca să îi satisfacă toate dorinţele. S-au folosit de ea până în ultimul moment", conform investigaţiei făcute de jurnaliştii de investigaţii de la Organised Crime and Corruption Reporting Project.

"Acest băiat a avut o ascensiune foarte rapidă. Doar între 2023 şi 2024 a fost peste tot. Se observă avuţia, banii şi tot. (...) Şi-a cumpărat Lexus 570, şi-a cumpărat un Range Rover Vogue 2020" mai notează jurnaliştii OCCRP.

