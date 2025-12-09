€ 5.0897
Stiri

Data actualizării: 20:04 09 Dec 2025 | Data publicării: 20:02 09 Dec 2025

DIICOT a închis ”Fabrica de moșteniri”. Cum au rămas fără case zeci de vârstnici / Dosar trimis la Curtea de Apel Constanța
Autor: Andrei Itu

varstnic Foto: Freepik.com / varstnic
 

26 de persoane au fost trimise în judecată de către DIICOT, în speța ”Fabrica de moșteniri” de la Constanța.

Suspecții sunt acuzați de ”săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, mărturie mincinoasă și spălare a banilor”.

Anunțul DIICOT despre manevra ”Fabrica de moșteniri” Constanța

”Prin rechizitoriul din data de 8 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus, în cauza intitulată generic ”Fabrica de moșteniri”, trimiterea în judecată a 26 de inculpați (dintre care 11 aflați sub măsura arestului la domiciliu, iar unul în stare de arest preventiv), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, mărturie mincinoasă și spălare a banilor”, a transmis DIICOT.

Ce se mai arată în rechizitoriul făcut de DIICOT în ”Fabrica de moșteniri” de la Constanța

Prin același rechizitoriu s-a cerut prelungirea măsurilor preventive privative de libertate pentru 11 inculpați, precum și prelungirea măsurii controlului judiciar pentru alți 8 inculpați.

Totodată, s-a cerut instanței anularea unui număr de 105 documente, respectiv contracte de vânzare – cumpărare, dosare de executare, testamente, procuri, procese-verbale și alte înscrisuri. 20 dintre aceste se află la Camera Notarilor Publici Constanța. De asemenea, se obligă inculpații la plata sumei de 440.000 lei - cheltuielile judiciare avansate de stat.

Dosarul ”Fabrica de moșteniri”, înaintat Curții de Apel Constanța

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare către Curtea de Apel Constanța.

Conform DIICOT, întreaga operațiune ar fi început cu mult înainte de a se transforma într-o acțiune sofisticată. Începând din vara anului 2015, un bărbat de 48 de ani, identificat de anchetatori drept viitorul lider al grupării, ar fi recrutat, transportat și adăpostit în imobile deținute de el în localitatea Oltina trei persoane vătămate, vârstnice și vulnerabile, menținându-le „într-o stare de aservire”, cu scopul de a le controla pensiile și până și ajutoarele de deces.

Notari, executor judecătoresc, adminstratori de bloc și alți intermediari, implicați în operațiunea ”Fabrica de moșteniri” de la Constanța

Practic, schema funcționa prin combinarea serviciilor unor notari, un executor judecătoresc, administratori de bloc/asociații de proprietari și intermediari: actele de succesiune, procuri, tranzacții, executări silite etc. erau falsificate pentru a transfera proprietatea către membri ai grupării.

Imobilele astfel dobândite erau vândute mai departe, fie unor cumpărători de bună‑credință, fie între membri ai rețelei, pentru a masca frauda.

Vezi și - DNA: Doi notari trimişi în judecată într-un dosar privind certificate false de moştenitor

