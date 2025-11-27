€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Justiție DIICOT, percheziții la un operator portuar din Constanța
Data publicării: 10:23 27 Noi 2025

DIICOT, percheziții la un operator portuar din Constanța
Autor: Ioan-Radu Gava

actiunea-ziua-z-a-diicot---au-fost-ridicate-peste-9-2-kg-de-droguri--mai-multe-persoane-arestate-preventiv-pana-in-prezent_27727900 Sursa Foto: Agerpres
 

Percheziţii la un operator portuar din Constanţa şi mai multe firme, într-un dosar de contrabandă cu motorină.

Procurorii DIICOT efectuează joi 37 de percheziţii la sediile unor firme şi la un operator portuar din Constanţa, precum şi la locuinţele unor persoane din Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Prahova, Buzău, Bacău, Galaţi, Cluj şi Bihor, pentru destructurarea unei reţele de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, scrie Agerpres.

Dosarul se află în faza cercetărilor in rem, privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate şi evaziune fiscală.

"Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în ţări din Europa), o grupare infracţională organizată, care ar acţiona şi în prezent şi care ar fi operaţionalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantităţile de produse importate, precum şi infrastructura şi facilităţile unui terminal petrolier deţinut de o companie cu capital majoritar de stat", informează DIICOT într-un comunicat de presă.

Procurorii precizează că utilizarea unor documente inexacte privind cantităţile de marfă importate a generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieţei produselor petroliere - întrucât societăţi intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporţionat de mari în raport cu operatori care deţin capacităţi semnificative de rafinare, producţie şi distribuţie - iar pe de altă parte, ar fi creat condiţiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parţială a înregistrării în contabilitate a operaţiunilor comerciale şi a veniturilor obţinute din vânzarea motorinei importate, cât şi prin evidenţierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului.

Practici de acest tip au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip "fără depozitare", ceea ce a favorizat pierderea trasabilităţii unor cantităţi semnificative de produse petroliere (motorină).

La acest moment, sunt efectuate verificări cu privire la 11 societăţi comerciale care au importat motorină în perioada 2022 - 2025.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diicot
constanta
perchezitii
portul constanta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ciolacu închide rana istorică dintre Muntenia și Moldova. Grindeanu: Am un singur regret privind autostrada
Publicat acum 14 minute
Senatoarea Valentina Aldea (POT) și femeia care a bătut-o cu ranga, replici la ieșirea din sala de judecată
Publicat acum 33 minute
Angajamentul lui Băluță pentru bucureșteni: Se face până în 2028 / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Țevi de muzeu, facturi de lux. Daniel Băluță cere reconstrucție totală
Publicat acum 1 ora si 34 minute
(P) Alegerea locuinței potrivite: Spațiu, funcționalitate și calitate în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 51 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 19 ore si 10 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close