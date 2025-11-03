Patru minori, reținuți de polițiști după ce ar fi distrus morminte în Arad de Halloween

Vezi și - Ce reprezintă, de fapt, Halloween

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad a transmis, luni, că profanarea mormintelor s-a întâmplat în cimitirul catolic de la marginea localităţii Pilu, din județul Arad.

Fapta a avut loc de Halloween, spun polițiștii

"Din cercetări a reieşit că fapta a avut loc în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Distrugerile constau în smulgerea şi punerea la pământ a patru monumente funerare, ruperea unui monument şi aruncarea acestuia pe marginea drumului naţional, ruperea în două a unui alt monument şi ruperea crucii altor două monumente", conform unui comunicat transmis de IPJ Arad.

Patru tineri din localitate, toţi minori, au fost identificați de polițiști, ca urmare a cercetărilor. Doi dintre ei au fost reţinuţi pentru 20 de ore. Al treilea a fost reținut, pentru 24 de ore.

De asemenea, s-a deschis un dosar penal întocmit pentru profanare de morminte.

Incidente în noaptea de Halloween

De menționat este că mai multe incidente au avut loc în noaptea de Halloween. Un adolescent de 13 ani, din Ilfov, a înjunghiat un bărbat, la "colindat" de Halloween. Victima nu ar fi vrut să îi dea bomboane adolescentului. Vezi detalii aici!

Alte scene reprobabile au avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca, în fața unui bar, acolo unde mai multe fete deghizate s-au bătut.

