Data actualizării: 13:01 03 Noi 2025 | Data publicării: 12:59 03 Noi 2025

Patru minori, reținuți de polițiști după ce ar fi distrus morminte în Arad de Halloween
Autor: Andrei Itu

halloween_53314000 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/
 

Patru minori din localitatea Pilu, județul Arad, au fost prinşi de poliţişti. Ei ar fi distrus opt morminte din cimitirul local, de Halloween.

Vezi și - Ce reprezintă, de fapt, Halloween

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad a transmis, luni, că profanarea mormintelor s-a întâmplat în cimitirul catolic de la marginea localităţii Pilu, din județul Arad.

Fapta a avut loc de Halloween, spun polițiștii

"Din cercetări a reieşit că fapta a avut loc în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Distrugerile constau în smulgerea şi punerea la pământ a patru monumente funerare, ruperea unui monument şi aruncarea acestuia pe marginea drumului naţional, ruperea în două a unui alt monument şi ruperea crucii altor două monumente", conform unui comunicat transmis de IPJ Arad.

Patru tineri din localitate, toţi minori, au fost identificați de polițiști, ca urmare a cercetărilor. Doi dintre ei au fost reţinuţi pentru 20 de ore. Al treilea a fost reținut, pentru 24 de ore.

De asemenea, s-a deschis un dosar penal întocmit pentru profanare de morminte.

Incidente în noaptea de Halloween

De menționat este că mai multe incidente au avut loc în noaptea de Halloween. Un adolescent de 13 ani, din Ilfov, a înjunghiat un bărbat, la "colindat" de Halloween. Victima nu ar fi vrut să îi dea bomboane adolescentului. Vezi detalii aici!

Alte scene reprobabile au avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca, în fața unui bar, acolo unde mai multe fete deghizate s-au bătut. 

Vezi și - Bătaie ca-n codru la Cluj-Napoca: Fete deghizate de Halloween și-au împărțit pumni și picioare în stradă / video

dosar penal tineri arad
distrugere morminte pilu arad
halloween incident arad
