Bătaie ca-n codru la Cluj-Napoca: Fete deghizate de Halloween și-au împărțit pumni și picioare în stradă / video

Mai multe fete s-au luat la ceartă în noaptea de Halloween, iar incidentul a evoluat într-o bătaie în toată regula în stradă, potrivit Cluj24.

În imaginile de mai jos se poate vedea cum mai multe tinere își împart pumni și picioare, se trag de păr și se împing. Una dintre ele este trântită la pământ, dezbrăcată și îi sunt aplicate mai multe picioare în cap, spre amuzamentul celor din jur, care filmează întreaga scenă.

IPJ Cluj a fost sesizat cu privire la incident.

„În data de 1 noiembrie a.c., în jurul orei 01.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție au fost sesizați de o tânără, de 19 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de o persoană necunoscută pe strada Piezișă din municipiu.

Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 01.25, între aceasta și o altă tânără, ar fi izbucnit un conflict verbal, pe fondul consumului de alcool care ulterior a degenerat.

În urma altercației, una dintre tinere ar fi fost agresată cu pumnul în zona feței, iar cealaltă ar fi suferit escoriații la nivelul unei urechi.

Tânăra care a făcut sesizarea nu dorește să depună plângere prealabilă și nici emiterea unui ordin de protecție.

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Cluj.