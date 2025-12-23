Program de Crăciun pentru mall-uri și supermarketuri. Zilele în care sunt deschise

În intervalul sărbătorilor de iarnă, marile centre comerciale își ajustează orarul de funcționare. În zilele de Crăciun și de Anul Nou vor exista închideri complete sau deschideri limitate, iar programul diferă de la un magazin la altul, în funcție de locație și de tipul de activitate.

În București, cele mai multe centre comerciale își vor ține ușile închise pe 25 decembrie 2025, însă nu toate urmează aceeași regulă. Sunt și câteva excepții care rămân deschise, cel puțin parțial.

Programul mall-urilor în perioada sărbătorilor

Orarul nu este unitar în interiorul centrelor comerciale. Zonele de cinema, supermarketurile, restaurantele sau sălile de fitness pot funcționa după un program diferit față de magazinele de haine și alte spații de retail.

AFI Cotroceni

AFI Cotroceni se remarcă drept singurul mall din Capitală care a fost deschis atât în ziua de Crăciun, cât și în prima zi a anului. Și în 2025, centrul comercial va funcționa după un program special, care va include food court-ul, cinematograful și supermarketul Auchan, conform Adevărul.

Centrul comercial

• Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Auchan AFI

• Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Mega Mall

Galerie comercială și food court

· 24 decembrie: 10.00 – 19.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 10.00 – 22.00

· 30 decembrie: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie: închis

Carrefour Mega Mall

· 24 decembrie: până la ora 19.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie – 27 decembrie: până la ora 22.00

· 28 decembrie – 30 decembrie: până la ora 23.00

· 31 decembrie: până la ora 18.00

· 1 ianuarie: închis

Cinema City Mega Mall

· 24 decembrie: 9.30 – 16.00

· 25 decembrie: 14.00 – 23.00

· 31 decembrie: 10.30 – 16.00

· 1 ianuarie: 14.00 – 23.00

World Class Mega Mall

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00

· 1 ianuarie: închis

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Mall Băneasa Shopping City

· 24 decembrie: 10:00 - 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie - 30 decembrie: 10:00 - 22:0

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: Închis

Excepție face Cinema City

Promenada Mall

Program galerie comercială și food court

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie 2026: închis

· Din 2 ianuarie 2026: program normal 10.00 – 22.00

World Class Promenada

· 1 decembrie 2025: 8.00 – 22.00

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00

· 1 ianuarie: închis

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Veranda Mall

· 1-18 decembrie: 10:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 10:00 – 22:00

· 24 decembrie: 10:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 10:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 10:00 – 22:00

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Carrefour Veranda

· 1-18 decembrie: 07:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 07:00 – 23:00

· 24 decembrie: 07:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 07:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 07:00 – 23:00

· 31 decembrie: 07:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 07:00 – 22:00

Patinoar

· 25 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

1 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

World Class

· 24 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 12:00 – 20:00

· 31 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Sun Plaza

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

Park Lake

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 20:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

Mall Vitan

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

City Plaza

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

Militari Shopping Center

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Hypermarket Auchan

· 24 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

