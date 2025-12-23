€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri Program de Crăciun pentru mall-uri și supermarketuri. Zilele în care sunt deschise
Data actualizării: 22:57 23 Dec 2025 | Data publicării: 22:53 23 Dec 2025

Program de Crăciun pentru mall-uri și supermarketuri. Zilele în care sunt deschise
Autor: Tiberiu Vasile

Program de sărbători pentru mall-uri și supermarketuri. Zilele în care sunt deschise Mall rol ilustrativ. Sursa Foto: Agerpres
 

Marile centre comerciale și lanțuri de supermarketuri din România își modifică programul în perioada sărbătorilor de iarnă, cu închideri totale sau orar redus în zilele de Crăciun și Anul Nou.

În intervalul sărbătorilor de iarnă, marile centre comerciale își ajustează orarul de funcționare. În zilele de Crăciun și de Anul Nou vor exista închideri complete sau deschideri limitate, iar programul diferă de la un magazin la altul, în funcție de locație și de tipul de activitate.

În București, cele mai multe centre comerciale își vor ține ușile închise pe 25 decembrie 2025, însă nu toate urmează aceeași regulă. Sunt și câteva excepții care rămân deschise, cel puțin parțial.

Programul mall-urilor în perioada sărbătorilor

Orarul nu este unitar în interiorul centrelor comerciale. Zonele de cinema, supermarketurile, restaurantele sau sălile de fitness pot funcționa după un program diferit față de magazinele de haine și alte spații de retail.

AFI Cotroceni

AFI Cotroceni se remarcă drept singurul mall din Capitală care a fost deschis atât în ziua de Crăciun, cât și în prima zi a anului. Și în 2025, centrul comercial va funcționa după un program special, care va include food court-ul, cinematograful și supermarketul Auchan, conform Adevărul.

Centrul comercial

• Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Auchan AFI

• Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Mega Mall

Galerie comercială și food court

· 24 decembrie: 10.00 – 19.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 10.00 – 22.00

· 30 decembrie: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie: închis

Carrefour Mega Mall

· 24 decembrie: până la ora 19.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie – 27 decembrie: până la ora 22.00

· 28 decembrie – 30 decembrie: până la ora 23.00

· 31 decembrie: până la ora 18.00

· 1 ianuarie: închis

Cinema City Mega Mall

· 24 decembrie: 9.30 – 16.00

· 25 decembrie: 14.00 – 23.00

· 31 decembrie: 10.30 – 16.00

· 1 ianuarie: 14.00 – 23.00

World Class Mega Mall

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00

· 1 ianuarie: închis

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Mall Băneasa Shopping City

· 24 decembrie: 10:00 - 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie - 30 decembrie: 10:00 - 22:0

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: Închis

Excepție face Cinema City

Promenada Mall

Program galerie comercială și food court

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie 2026: închis

· Din 2 ianuarie 2026: program normal 10.00 – 22.00

World Class Promenada

· 1 decembrie 2025: 8.00 – 22.00

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00

· 1 ianuarie: închis

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Veranda Mall

· 1-18 decembrie: 10:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 10:00 – 22:00

· 24 decembrie: 10:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 10:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 10:00 – 22:00

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Carrefour Veranda

· 1-18 decembrie: 07:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 07:00 – 23:00

· 24 decembrie: 07:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 07:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 07:00 – 23:00

· 31 decembrie: 07:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 07:00 – 22:00

Patinoar

· 25 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

1 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

World Class

· 24 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 12:00 – 20:00

· 31 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Sun Plaza

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

Park Lake

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 20:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

Mall Vitan

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

City Plaza

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

Militari Shopping Center

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Hypermarket Auchan

· 24 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

CITEȘTE ȘI: Scrisoarea unui copil de 8 ani din Iași care vrea să îi convingă pe toți că Moș Crăciun chiar există. "Nu avea cum mama să mănânce turta dulce"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mall
supermarket
program sarbatori
sarbatori
craciun
anul nou
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Program de Crăciun pentru mall-uri și supermarketuri. Zilele în care sunt deschise
Publicat acum 29 minute
O primărie de oraș a luat foc, în această seară VIDEO
Publicat acum 53 minute
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Punctul de ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie, anunță Alexandru Rogobete
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Cu cât va crește salariul minim din 2026. Care va fi, de fapt, valoarea majorării
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat acum 12 ore si 36 minute
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 52 minute
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close