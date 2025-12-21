Într-o lume în care magia Crăciunului pare uneori uitată, o scrisoare scrisă de un băiețel de 8 ani din Iași pentru Moș Crăciun a reușit să readucă zâmbete și emoție pură.

Este vorba despre David Manic, câştigătorul premiului TVR Iaşi din cadrul concursului ,,Scrisoare pentru Moş Crăciun’’, organizat de Teatrul Luceafărul Iași. Micul visător a reușit, prin sinceritatea și inocența sa, să devină câștigător al acestui concurs special, la care au participat peste 50 de persoane.

În mesajul său el i-a povestit Moșului că în acest an a început să îl preocupe o întrebare: Există sau nu Moș Crăciun? Răspunsul? Magia e în fiecare din noi, iar David are o mulțime de argumente care îl fac în continuare să creadă că și în acest an bărbosul îi va lăsa cadouri sub brad.

Scrisoarea către Moș Crăciun

"Dragă Moș Crăciun,

Îți scriu cu sufletul tremurând ca o luminiță de brad pentru că eu încă cred în tine, chiar dacă unii prieteni îmi spun că ești doar o poveste.

Tu ești dovada că magia poate merge pe vârfuri fără să facă niciun zgomot. Ești emoția care se aprinde în mine în fiecare Ajun.

Eu știu sigur că exiști! Nu avea cum mama să mănânce în fiecare an turta dulce din farfuria ta. S-ar fi îngrășat, iar ea e mereu la dietă.

Am deja 8 ani, iar anul acesta îmi doresc mai mult zăpadă decât jucării. Arată-le tuturor că magia Crăciunului chiar există", a scris David Manic, în scrisoarea sa.

Fotografie cu scrisoarea lui David Manic, câştigătorul premiului TVR Iaşi din cadrul concursului ,,Scrisoare pentru Moş Crăciun’’, organizat de Teatrul Luceafărul.

Plan ambițios: Vrea să "îl prindă" pe Moș Crăciun

David Manic este fiul Doiniței Manic, redactor-șef adjunct DC NEWS, așa că ne-a fost ușor să îl contactăm și să aflăm ce va face pentru a-și convinge și prietenii care nu mai cred în Moș Crăciun că acesta chiar există.

"Am un plan. Când am împodobit bradul am pus mai mulți clopoței în el pentru ca să aud atunci când vine Moș Crăciun. Voi auzi clopoțeii când el va mânca turta dulce, va bea laptele cald și va pune cadourile, iar eu îi voi face o poză. Așa voi arăta tuturor că el chiar există", ne-a spus David.

L-a întrebat și cum își va da seama că e Moșul adevărat și nu unul mascat, așa cum a mai văzut pe la mall. A avut răspuns și pentru asta.

"Voi fi sigur că e Moșul adevărat atunci când îi voi vedea sania cu renii parcată la balcon", ne-a spus băiatul.