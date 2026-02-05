Taiwanul îl sfidează pe Xi Jinping, după ce liderul chinez l-a avertizat pe Trump să fie precaut

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a asigurat joi că cooperarea dintre Taipei şi Washington "nu se va schimba", după avertismentul adresat liderul chinez Xi Jinping lui Donald Trump, în timpul unei convorbiri telefonice din ziua precedentă, de a nu vinde arme Taiwanului, scrie AFP și Agerpres.

"Relaţiile dintre Taiwan şi Statele Unite sunt solide ca stânca, iar toate programele de cooperare vor continua şi nu se vor schimba", le-a declarat Lai jurnaliştilor după vizita la o fabrică de textile din centrul insulei.

Lai Ching-te a subliniat că "angajamentele (faţă de Taipei) rămân neschimbate" şi că există "excelente canale de comunicare" între cele două ţări, fără a oferi detalii suplimentare.

Miercuri, Xi Jinping l-a avertizat pe preşedintele american că Statele Unite ar trebui "să fie precaute" în vânzările de arme către Taiwan, potrivit presei de stat.

Insula Taiwan şi China continentală sunt separate politic de la războiul civil chinez, încheiat în 1949. Beijingul revendică teritoriul şi spune că doreşte o "reunificare" paşnică, dar nu exclude utilizarea forţei pentru a prelua controlul insulei.

Fără a recunoaşte oficial Taiwanul, Washingtonul este principalul său susţinător şi furnizor de arme.

Noua "Strategie Naţională de Apărare" (NDS) a SUA pentru 2026, publicată în ianuarie de Departamentul american al Apărării, afirmă că Washingtonul va "descuraja China în regiunea indo-pacifică prin forţă, şi nu prin confruntare", dar nu menţionează Taiwanul, spre deosebire de strategiile anterioare.