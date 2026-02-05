|
$
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar:
|
$
 
DCNews Stiri Taiwanul îl sfidează pe Xi Jinping, după ce liderul chinez l-a avertizat pe Trump să fie precaut
Data publicării: 08:14 05 Feb 2026

Taiwanul îl sfidează pe Xi Jinping, după ce liderul chinez l-a avertizat pe Trump să fie precaut
Autor: Ioan-Radu Gava

xi-jinping-3_99018500 Preşedintele Chinei, Xi Jinping. Sursa foto Agerpres

Cooperarea dintre Taipei şi Washington "nu se va schimba" după avertismentul lui Xi, asigură preşedintele taiwanez.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a asigurat joi că cooperarea dintre Taipei şi Washington "nu se va schimba", după avertismentul adresat liderul chinez Xi Jinping lui Donald Trump, în timpul unei convorbiri telefonice din ziua precedentă, de a nu vinde arme Taiwanului, scrie AFP și Agerpres.

"Relaţiile dintre Taiwan şi Statele Unite sunt solide ca stânca, iar toate programele de cooperare vor continua şi nu se vor schimba", le-a declarat Lai jurnaliştilor după vizita la o fabrică de textile din centrul insulei.

Lai Ching-te a subliniat că "angajamentele (faţă de Taipei) rămân neschimbate" şi că există "excelente canale de comunicare" între cele două ţări, fără a oferi detalii suplimentare.

CITEȘTE ȘI                 -                 China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping

Miercuri, Xi Jinping l-a avertizat pe preşedintele american că Statele Unite ar trebui "să fie precaute" în vânzările de arme către Taiwan, potrivit presei de stat.

Insula Taiwan şi China continentală sunt separate politic de la războiul civil chinez, încheiat în 1949. Beijingul revendică teritoriul şi spune că doreşte o "reunificare" paşnică, dar nu exclude utilizarea forţei pentru a prelua controlul insulei.

Fără a recunoaşte oficial Taiwanul, Washingtonul este principalul său susţinător şi furnizor de arme.

Noua "Strategie Naţională de Apărare" (NDS) a SUA pentru 2026, publicată în ianuarie de Departamentul american al Apărării, afirmă că Washingtonul va "descuraja China în regiunea indo-pacifică prin forţă, şi nu prin confruntare", dar nu menţionează Taiwanul, spre deosebire de strategiile anterioare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

xi jinping
china
sua
taiwan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Washington Post a concediat o treime din angajați. Acuzații grave din partea persoanelor disponibilizate
Publicat acum 33 minute
Taiwanul îl sfidează pe Xi Jinping, după ce liderul chinez l-a avertizat pe Trump să fie precaut
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 4 minute
Ilie Bolojan, contre la Guvern cu o jurnalistă, de tipul ”altă întrebare”, pe puterea de a alege șefii de Parchete și Servicii
Publicat acum 9 ore si 9 minute
Ce spune un colonel din cadrul Armatei SUA despre nivelul de pregătire al militarilor români, după exercițiile comune de la Smârdan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 33 minute
Taiwanul îl sfidează pe Xi Jinping, după ce liderul chinez l-a avertizat pe Trump să fie precaut
Publicat acum 12 minute
Washington Post a concediat o treime din angajați. Acuzații grave din partea persoanelor disponibilizate
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close