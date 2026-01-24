Trump dezvăluie ce armă secretă a utilizat în Venezuela: Soldații lui Maduro au căzut în genunchi sângerând pe nas / „Am simțit că-mi explodează capul din interior”

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a declarat pentru New York Post că o nouă armă secretă pe care o numește „Discombobulatorul” a fost esențială pentru raidul armatei SUA în care a fost capturat dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, traficant de droguri.

Trump s-a lăudat că misterioasa armă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcționeze” când elicoptere americane au intrat în Caracas pe 3 ianuarie pentru a-i aresta pe Maduro și soția sa, Cilia Flores, sub acuzații federale de trafic de droguri și arme.

„Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta”, a spus Trump într-un interviu exclusiv în Biroul Oval.

„Mi-ar plăcea”, a adăugat președintele, înainte de a confirma utilizarea armei în operațiunea secretă.

„Nu și-au scos niciodată rachetele. Aveau rachete rusești și chinezești și nu au scos niciodată vreuna. Am intrat, au apăsat butoane și nimic nu a funcționat. Erau pregătiți pentru noi”, a punctat președintele SUA.

Mărturiile celor care l-au apărat pe Maduro: Am simțit că-mi explodează capul din interior

Trump a comentat despre armă când a fost întrebat despre rapoartele din această săptămână conform cărora administrația Biden a achiziționat o armă cu energie pulsată suspectată a fi de tipul care a cauzat „Sindromul Havana”.

Nu se știu prea multe despre armă, dar aceste rapoarte au urmat relatărilor de la fața locului din Venezuela care descriau cum oamenii înarmați ai lui Maduro au fost îngenuncheați, „sângerând pe nas” și vomitând sânge.

Un membru al echipei de gărzi a lui Maduro a povestit ulterior că „deodată toate sistemele noastre radar s-au oprit fără nicio explicație”.

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, o mulțime de drone, zburând peste pozițiile noastre. Nu știam cum să reacționăm”, a spus el, adăugând că apoi au apărut elicoptere care transportau aproximativ 20 de soldați americani în zonă.

„Discombobulatorul” a fost apoi îndreptat direct spre apărătorii lui Nicolas Maduro.

„La un moment dat, au lansat ceva. Nu știu cum să descriu. A fost ca o undă sonoră foarte intensă. Deodată am simțit că-mi explodează capul din interior”, a spus martorul.

„Am început cu toții să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm. Nici măcar nu ne puteam ridica după acea armă sonică - sau orice ar fi fost”, a mai spus martorul.