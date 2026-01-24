€ 5.0943
Trump dezvăluie ce armă secretă a utilizat în Venezuela: Soldații lui Maduro au căzut în genunchi sângerând pe nas / „Am simțit că-mi explodează capul din interior"
Data publicării: 21:35 24 Ian 2026

Trump dezvăluie ce armă secretă a utilizat în Venezuela: Soldații lui Maduro au căzut în genunchi sângerând pe nas / „Am simțit că-mi explodează capul din interior”
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump cu pumnul Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a vorbit despre arma secretă pe care a folosit-o armata SUA atunci când l-a capturat pe Nicolas Maduro.

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a declarat pentru New York Post că o nouă armă secretă pe care o numește „Discombobulatorul” a fost esențială pentru raidul armatei SUA în care a fost capturat dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, traficant de droguri.

Trump s-a lăudat că misterioasa armă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcționeze” când elicoptere americane au intrat în Caracas pe 3 ianuarie pentru a-i aresta pe Maduro și soția sa, Cilia Flores, sub acuzații federale de trafic de droguri și arme.

CITEȘTE ȘI                  -                  EXCLUSIV Operațiunea SUA în Venezuela, semnal pentru China și Taiwan. Cele trei elemente care îi fac superiori pe americani / video

„Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta”, a spus Trump într-un interviu exclusiv în Biroul Oval.

„Mi-ar plăcea”, a adăugat președintele, înainte de a confirma utilizarea armei în operațiunea secretă.

„Nu și-au scos niciodată rachetele. Aveau rachete rusești și chinezești și nu au scos niciodată vreuna. Am intrat, au apăsat butoane și nimic nu a funcționat. Erau pregătiți pentru noi”, a punctat președintele SUA.

CITEȘTE ȘI                 -                 EXCLUSIV Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat

Mărturiile celor care l-au apărat pe Maduro: Am simțit că-mi explodează capul din interior

Trump a comentat despre armă când a fost întrebat despre rapoartele din această săptămână conform cărora administrația Biden a achiziționat o armă cu energie pulsată suspectată a fi de tipul care a cauzat „Sindromul Havana”.

Nu se știu prea multe despre armă, dar aceste rapoarte au urmat relatărilor de la fața locului din Venezuela care descriau cum oamenii înarmați ai lui Maduro au fost îngenuncheați, „sângerând pe nas” și vomitând sânge.

Un membru al echipei de gărzi a lui Maduro a povestit ulterior că „deodată toate sistemele noastre radar s-au oprit fără nicio explicație”.

CITEȘTE ȘI                  -                EXCLUSIV Cele 6 minute critice pentru Maduro, detalii mai puțin cunoscute. Mircea Mîndrescu: Am această convingere în legătură cu atacul! / video

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, o mulțime de drone, zburând peste pozițiile noastre. Nu știam cum să reacționăm”, a spus el, adăugând că apoi au apărut elicoptere care transportau aproximativ 20 de soldați americani în zonă.

„Discombobulatorul” a fost apoi îndreptat direct spre apărătorii lui Nicolas Maduro.

„La un moment dat, au lansat ceva. Nu știu cum să descriu. A fost ca o undă sonoră foarte intensă. Deodată am simțit că-mi explodează capul din interior”, a spus martorul.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV SUA, operațiune spectaculoasă în Venezuela. Generalul (r) Mîndrescu, detalii despre cum au orbit americanii radarele Venezuelei

„Am început cu toții să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm. Nici măcar nu ne puteam ridica după acea armă sonică - sau orice ar fi fost”, a mai spus martorul.

