DCNews Stiri Trump, sfidat de un ministru din Groenlanda: Pică înțelegerea dintre Mark Rutte și președintele SUA
Data actualizării: 16:21 24 Ian 2026 | Data publicării: 16:21 24 Ian 2026

Trump, sfidat de un ministru din Groenlanda: Pică înțelegerea dintre Mark Rutte și președintele SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Un oficial din Groenlanda îi transmite președintelui Statelor Unite ale Americii că „Totul este pe masă, cu excepția suveranității”.

Ministrul minelor din Groenlanda a respins încercările SUA de a împărți resursele minerale ale insulei sale. Naaja Nathanielsen a spus că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogății naturale a teritoriului arctic, potrivit Politico.

„Totul este pe masă, cu excepția suveranității [noastre]”, a declarat ministrul resurselor minerale, Naaja Nathanielsen, într-un interviu acordat publicației Politico.

În urmă cu două zile, Donald Trump, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au purtat discuții cu ușile închise, despre care președintele SUA a susținut că includ un acord privind resursele insulei.

CITEȘTE ȘI                -                Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol

Nathanielsen le-a contestat dreptul de a face acest lucru, spunând că țara sa „nu va accepta ca dezvoltarea viitoare a sectorului nostru mineral să fie decisă în afara Groenlandei”.

Cea mai mare insulă de pe Pământ are suficiente elemente din anumite pământuri rare pentru a satisface un sfert din cererea mondială, împreună cu cantități uriașe de petrol, gaze, aur și metale pentru energie curată, dar nu a extras aproape niciunul dintre ele.

Deși detaliile exacte ale cadrului rămân neclare, un oficial european a declarat joi pentru Politico faptul că ar putea include un consiliu de supraveghere care să supravegheze mineralele insulei.

CITEȘTE ȘI                -                 Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina

Nathanielsen a respins această posibilitate.

„Aceasta ar echivala cu renunțarea la suveranitate, adică la jurisdicția noastră, la ceea ce se întâmplă cu mineralele noastre”, a spus ea. Oficialul a vorbit însă de posibilitatea rezolvării problemei privind resursele Groenlandei prin discuții multilaterale.

„Nu spun că nu există nicio înțelegere”, a spus politiciana groenlandeză, adăugând că guvernul „nu are obiecții la consolidarea capacității [NATO] în Groenlanda sau la orice fel de monitorizare”.

„Dar nu putem începe să facem schimb de minerale pentru suveranitate”, a spus ea.

groenlanda
donald trump
anexarea groenlandei

groenlanda
donald trump
anexarea groenlandei
