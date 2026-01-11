€ 5.0887
SUA își avertizează cetățenii să părăsească Venezuela, pe fondul amenințărilor venite din partea grupărilor paramilitare pro-Maduro
Data publicării: 09:01 11 Ian 2026

SUA își avertizează cetățenii să părăsească Venezuela, pe fondul amenințărilor venite din partea grupărilor paramilitare pro-Maduro
Autor: Tiberiu Vasile

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Foto: Agerpres

SUA își avertizează cetățenii să părăsească Venezuela imediat, după ce autoritățile de la Washington au primit informații privind acțiuni ale grupărilor paramilitare pro-Maduro.

 

SUA își avertizează cetățenii să părăsească Venezuela câ mai repede, după apariția unor informații alarmante privind activitatea grupărilor paramilitare pro-Maduro. Avertismentul vine la o săptămână de la capturarea președintelui Nicolas Maduro, un eveniment care a destabilizat rapid situația de securitate din țara sud-americană.

Potrivit autorităților americane, există indicii că persoane înarmate încearcă să identifice cetățeni ai Statelor Unite aflați pe teritoriul Venezuelei. Sursele indică acțiuni coordonate, desfășurate inclusiv pe șosele intens circulate.

SUA își avertizează cetățenii să părăsească Venezuela: alerte privind filtre rutiere și controale

Într-o alertă de securitate emisă sâmbătă, Departamentul de Stat a transmis că membri înarmați ai milițiilor pro-regim, cunoscute sub numele de colectivos, au instalat blocaje rutiere și verifică vehiculele aflate în trafic. Scopul acestor controale ar fi identificarea pasagerilor care sunt cetățeni americani sau susținători ai Statelor Unite.

„Cetățenii americani aflați în Venezuela ar trebui să rămână vigilenți și să manifeste prudență atunci când călătoresc pe șosele”, se arată în alertă. Autoritățile de la Washington îi îndeamnă pe americani să părăsească țara cât mai rapid, mai ales în contextul reluării parțiale a zborurilor internaționale din Venezuela.

Declarațiile lui Trump și realitatea de pe teren

Săptămâna trecută, într-un interviu acordat New York Times, Donald Trump a vorbit despre posibilitatea unei vizite viitoare în Venezuela. Președintele american a afirmat că Statele Unite „conduc” acum țara sud-americană, după ce liderii acesteia ar fi fost înlăturați printr-un atac nocturn soldat cu victime în Caracas. „Cred că, la un moment dat, va fi sigur”, a declarat Trump.

Totuși, avertismentul Departamentului de Stat sugerează un tablou mult mai fragil. Situația rămâne extrem de volatilă după raidul forțelor speciale de la sfârșitul săptămânii trecute, operațiune în urma căreia zeci de persoane și-au pierdut viața.

Reacții opuse în Venezuela după capturarea lui Maduro

Capturarea lui Nicolas Maduro a produs reacții puternic polarizate. O parte a opoziției venezuelene a salutat intervenția Statelor Unite, considerând-o un pas necesar. În același timp, susținătorii regimului au ieșit în stradă și au catalogat transferul forțat al liderului drept un act de agresiune imperialistă.

Ministerul de Externe al Venezuelei a respins ferm avertismentul emis de Washington. Într-un comunicat oficial, instituția a susținut că mesajul Departamentului de Stat se bazează pe „relatări fabricate, menite să creeze o percepție de risc care nu există”.

„Venezuela se află într-o stare de calm absolut, pace și stabilitate”, a transmis ministerul. „Toate centrele populate, rutele de comunicație, punctele de control și dispozitivele de securitate funcționează normal, iar toate armele Republicii se află sub controlul Guvernului Bolivarian, singurul garant al monopolului legitim al forței și al liniștii poporului venezuelean.”

Amenințările grupărilor paramilitare pro-Maduro, confirmate din teren

Relatările jurnaliștilor și ale activiștilor din Caracas contrazic însă mesajul oficial. Martori oculari vorbesc despre membri ai colectivos, înarmați cu puști, care patrulează capitala pe motociclete și instalează puncte de control improvizate în mai multe cartiere.

De asemenea, drumurile care leagă Caracasul de granița vestică a Venezuelei sunt monitorizate prin zeci de filtre militare și de poliție, amplificând sentimentul de insecuritate.

Vizită discretă a oficialilor americani la Caracas

Vineri, o delegație a Departamentului de Stat a fost prezentă la Caracas. Vizita este considerată parte a pregătirilor pentru o eventuală redeschidere a ambasadei SUA. Între timp, Delcy Rodríguez, președinta interimară și succesoarea lui Maduro, a făcut apel la relansarea relațiilor cu Washingtonul, în pofida capturării aliatului său.

Separat, fostul lider venezuelean a transmis un mesaj din detenție. Potrivit fiului său, Nicolas Maduro se află într-o închisoare din Statele Unite și a afirmat că „se simte bine”, în timp ce el și soția sa, Cilia Flores, așteaptă procesul.

„Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat deputatul Nicolas Maduro Guerra, citându-l pe tatăl său într-un videoclip publicat sâmbătă de partidul de guvernământ PSUV.

În acest context tensionat, SUA își avertizează cetățenii să părăsească Venezuela, subliniind riscurile generate de amenințările grupărilor paramilitare pro-Maduro. Deși autoritățile venezuelene insistă că situația este sub control, realitatea din teren și alertele de securitate indică faptul că pericolul rămâne prezent, iar evoluțiile sunt imprevizibile, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Trump, reacție de ultim moment pentru Teheran: Iranul privește spre libertate, noi suntem pregătiți să ajutăm
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

america
venezuela
donald trump
nicolas maduro
