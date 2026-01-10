Trump, reacție de ultim moment pentru Teheran: Iranul privește spre libertate, noi suntem pregătiți să ajutăm

Donald Trump a sugerat din nou că țara sa ar fi dispusă să ofere sprijin celor care protestează în Iran.

Într-o postare scurtă pe platforma sa, Truth Social, Trump a scris: „Iranul privește spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum. SUA sunt pregătite să ajute!!!”

Totuși, declarația marchează o schimbare de ton față de comentariile sale publice anterioare despre Iran, în care părea să sugereze că Statele Unite ar putea recurge la acțiuni militare.

Vorbind ieri la Casa Albă, el a spus direct că va lovi Teheranul „foarte dur” dacă guvernul „începe să omoare oameni”.

Uniunea Europeană susţine 'deplin' manifestaţiile masive din Iran

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană susţine 'deplin' manifestaţiile masive din Iran şi condamnă 'represiunea violentă' împotriva participanţilor.

Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale Iranului.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat vineri că ţara sa 'nu va da înapoi' în faţa valului de contestare care ia amploare şi reprezintă o provocare serioasă pentru Republica islamică instituită în 1979.

Internetul și telefonia sunt în continuare blocate - "ascunderea protestelor și paravan pentru uciderea civililor"

Agenția de monitorizare a internetului NetBlocks a raportat că blocarea accesului la internet în Iran era în vigoare de 48 de ore la ora 20:00, ora locală, în această seară, pentru a sabota organizarea de proteste.

Potrivit informațiilor, întreruperea afectează și apelurile telefonice internaționale.

De asemenea, accesul la internet a fost blocat în Iran „pentru a împiedica lumea să vadă protestele”, a declarat anterior Holly Dagres, senior fellow la Washington Institute.

„Din păcate, această măsură le-a oferit, cel mai probabil, forțelor de securitate un paravan pentru a ucide protestatari”, a completat Dagres.

Simboluri ale statului au fost vandalizate sau incendiate, iar acum pare că mulți nu se mai tem de regim.

Iranienii sunt furioși

Ceea ce a început în urmă cu două săptămâni sub forma unor demonstrații ale comercianților, nemulțumiți de starea economiei, s-a extins rapid: inflația din Iran a explodat, moneda s-a prăbușit, iar prețurile la orez și pâine au crescut vertiginos.

Însă acestea nu sunt singurele cauze care alimentează revolta.

Iranienii sunt profund frustrați de clasa conducătoare. Astfel, protestele au evoluat, oameni din toate categoriile sociale, din întreaga țară, au ieșit în stradă.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au anunțat că au arestat un cetățean străin suspectat de spionaj în favoarea Israelului, a relatat agenția de presă semi-oficială Tasnim.

Tensiunile dintre Israel și Iran au fost mari după ce cele două țări au intrat într-un conflict deschis vara trecută.

Anterior, presa de stat iraniană a pus protestele actuale, desfășurate la nivel național, pe seama unor „agenți teroriști” proveniți din Statele Unite și Israel.

Protestele actuale par diferite de cele anterioare

Protestele actuale par diferite de cele anterioare, a declarat Nicholas Hopton, fost ambasador al Marii Britanii în Iran, pentru Sky News.

Deși proteste au avut loc regulat de-a lungul anilor, el a spus că acestea „se simt diferit”, în primul rând din cauza dimensiunii manifestațiilor.

Însă, mai important, a precizat că „pare să existe un sentiment mai puternic de unitate între protestatari, care provin din puncte de vedere și medii foarte diferite, din diverse regiuni ale țării”.

În paralel, toți protestatarii vor fi acuzați ca fiind „dușmani ai lui Dumnezeu” (sau „moharebeh”), a declarat Mohammad Movahedi Azad, procurorul general al țării, într-un comunicat, conform relatărilor mass-media de stat iraniene. Această infracțiune se pedepsește cu moartea.

Aceasta se va aplica „tulburătorilor și teroriștilor” care au distrus proprietăți și au subminat securitatea, precum și celor care i-au ajutat, a precizat Movahedi Azad.

