Rapperul 6ix9ine, încântat că împarte închisoarea cu Nicolas Maduro

Rapperul Tekashi 6ix9ine a sărbătorit faptul că este închis la Brooklyn alături de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și de Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului UnitedHealthcare.
Rapperul american Tekashi 6ix9ine, care a intrat marţi în Centrul Metropolitan de Detenţie din Brooklyn, în statul american New York, a sărbătorit faptul că se află în aceeaşi închisoare cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi cu Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare, relatează EFE.
"Sunt pe cale să-l întâlnesc pe preşedintele Venezuelei. Sunt atât de norocos să fiu închis alături de preşedinţi", a spus rapperul într-un videoclip postat pe contul său de Instagram înainte de a intra în centrul penitenciar pentru încălcarea perioadei de probă.
6ix9ine s-a declarat totodată bucuros să-l întâlnească pe Mangione, deţinut în centru pentru presupusa ucidere a lui Brian Thompson, directorul general al unei companii americane de asigurări de sănătate. Mangione a devenit un fel de idol, mai ales pe reţelele de socializare.
"Urmează să am cea mai bună echipă de baschet pe care aţi văzut-o vreodată în închisoare", a scris el în postare.
Cântăreţul, a cărui mamă este mexicană şi tatăl este portorican, şi-a amintit că în timpul unei încarcerări anterioare s-a aflat în aceeaşi închisoare cu artistul Sean "Diddy" Combs şi cu fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, precum şi cu alţi deţinuţi de profil înalt.
Rapperul s-a întors la închisoare unde execută o pedeapsă de trei luni, după ce un judecător a stabilit că a încălcat termenii perioadei de probă prin acumularea de noi incidente violente şi probleme juridice în timp ce se afla încă sub supraveghere judiciară.
Aceasta este a doua oară în ceva mai mult de un an când rapperul este condamnat la închisoare pentru încălcarea perioadei de probă.
