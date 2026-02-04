Pățania unui român care a mers cu mașina la RAR pentru înlocuirea CIV - Foto

Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) au explicat de ce atunci când un șofer merge la RAR pentru înlocuirea CIV îi este verificată toată mașina. Proprietarul unui autoturism din Călărași s-a trezit cu ITP-ul anulat după o astfel de verificare, deși se prezentase doar pentru Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), deoarece angajații RAR au depistat numeroase defecțiuni.

"De ce verificați toată mașina dacă omul a venit pentru un duplicat al CIV sau pentru redobândirea talonului reținut pentru un bec ars?

RAR: Verificăm mașinile pentru ca voi să fiți în siguranță în trafic

Primim frecvent astfel de întrebări, iar răspunsul dat de colegii de la RAR Călărași este vizibil în fotografii. Proprietarul vehiculului a solicitat înlocuirea CIV, operațiune care necesită prezentarea mașinii la RAR.

Ce am constatat:

- lonjeronul dreapta spate rupt;

- contraaripa dreapta spate cu străpungeri de rugină;

- aliniamentul roților afectat;

- puntea spate deformată;

- caroseria deformată.

Ce am făcut? Am anulat ITP, iar acest vehicul nu va mai putea circula pe drumurile publice într-o astfel de stare tehnică.

Revenind la întrebarea pe care ne-o adresează unii dintre șoferi, vă spunem că verificăm mașinile care ajung la RAR pentru ca voi să fiți în siguranță în trafic", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Registrului Auto Român.