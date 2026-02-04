€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Pățania unui român care a mers cu mașina la RAR pentru înlocuirea CIV - Foto
Data publicării: 17:31 04 Feb 2026

Pățania unui român care a mers cu mașina la RAR pentru înlocuirea CIV - Foto
Autor: Doinița Manic

RAR verificare masina Pățania unui român care a mers cu mașina la RAR pentru înlocuirea CIV. Foto: RAR

Un român care a mers cu mașina la RAR pentru înlocuirea CIV a primit o veste la care nu se aștepta.

Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) au explicat de ce atunci când un șofer merge la RAR pentru înlocuirea CIV îi este verificată toată mașina. Proprietarul unui autoturism din Călărași s-a trezit cu ITP-ul anulat după o astfel de verificare, deși se prezentase doar pentru Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), deoarece angajații RAR au depistat numeroase defecțiuni.

"De ce verificați toată mașina dacă omul a venit pentru un duplicat al CIV sau pentru redobândirea talonului reținut pentru un bec ars?

RAR: Verificăm mașinile pentru ca voi să fiți în siguranță în trafic

Primim frecvent astfel de întrebări, iar răspunsul dat de colegii de la RAR Călărași este vizibil în fotografii. Proprietarul vehiculului a solicitat înlocuirea CIV, operațiune care necesită prezentarea mașinii la RAR.

Ce am constatat:
- lonjeronul dreapta spate rupt;
- contraaripa dreapta spate cu străpungeri de rugină;
- aliniamentul roților afectat;
- puntea spate deformată;
- caroseria deformată.

Ce am făcut? Am anulat ITP, iar acest vehicul nu va mai putea circula pe drumurile publice într-o astfel de stare tehnică.

Revenind la întrebarea pe care ne-o adresează unii dintre șoferi, vă spunem că verificăm mașinile care ajung la RAR pentru ca voi să fiți în siguranță în trafic", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Registrului Auto Român.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rar
CIV
masina
sofer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul măsurilor de austeritate: Începem relansarea economică VIDEO
Publicat acum 37 minute
Cum îți îngrijești corect părul acasă: de la perierea delicată la colorarea perfectă
Publicat acum 45 minute
Imagini virale cu un tigru, în zăpadă, într-o curte din Dâmbovița: ”Inconștienți! Poate își mănâncă stăpânul! Poftă bună!” / Reacția Poliției
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Adrian Negrescu: O noua creștere de taxe, un seppuku economic pentru România
Publicat acum 1 ora si 10 minute
O fetiță de 5 ani a fost accidentată mortal în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 0 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 11 ore si 45 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Nicușor Dan, replică după raportul SUA despre alegerile din România: Se bazează doar pe TikTok. Imixtiunea Rusiei nu s-a limitat la asta
Publicat acum 8 ore si 8 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close