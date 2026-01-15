În acest sens, am solicitat Registrului Auto Român (RAR) câteva statistici și informații cheie, pentru ca să fii cât mai sigur că mașina ta rulată va trece testul inginerilor de la RAR, chiar dacă, la prima vedere, automobilul nu ar avea probleme, "nu bate", nu trage dreapta sau stânga, nu scoate sunete ciudate, frânele sunt bune etc.

DC News: Care este procentul de mașini respinse la Registrul Auto Român în 2025, comparativ cu 2024?

"În anul 2024, procentul de respingere la prima prezentare a unui vehicul la RAR a fost de 20%, iar în anul 2025 de 18%. Menționăm că procentele se referă la vehiculele utilizate, care au mai fost anterior înmatriculate în alte state, iar prima prezentare la RAR este necesară pentru emiterea CIV.

Cu această ocazie, printre alte operațiuni, specialiștii RAR verifică și starea tehnică a vehiculului", notează RAR.

Cele mai mari / dese defecțiuni găsite la mașini

DC News: Care au fost cele mai mari / dese defecțiuni găsite de inspectori?

Cele mai frecvente neconformități care au dus la respingerea la prima prezentare au

fost, în ordine:

instalația electrică de iluminare și semnalizare;

sistemul de frânare;

emisiile poluante.

Apreciem că procentul mai mic de respingere din anul 2025 a fost generat de scăderea vârstei medii a vehiculelor utilizate importate în România. Astfel, anul trecut vârsta medie a fost de 10,39 ani, comparativ cu 12,59 ani în 2024.

Aceste date duc la concluzia că românii manifestă tendința de a achiziționa autovehicule mai noi, fiind mai prudenți atunci când aleg să importe o mașină utilizată. Vârsta unei mașini este un factor strâns legat de starea tehnică a acesteia, fără a neglija importanța unei întrețineri corespunzătoare", afirmă RAR.

Mai exigenți inginerii RAR?

DC News: Este adevărat că inginerii RAR au fost mai exigenți în 2025 față de 2024?

"În ceea ce privește rigurozitatea verificărilor pe care le fac inginerii RAR în vederea eliberării CIV, exigența este constantă, iar prudența cu care tratăm eventualele defecțiuni tehnice nu depinde de anul de fabricație. Prin aceste inspecții, RAR este primul filtru aplicat unui vehicul care urmează să circule pe străzile din România, iar din acest motiv nu putem fi mai puțin exigenți, siguranța în trafic fiind scopul final al activității noastre", transmite RAR.

La ce trebuie să fie atenți șoferii înainte de a se programa la RAR, pentru a trece testele

DC News: Ce trebuie să știe șoferii înainte de a se programa la RAR, pentru a trece testele? La ce trebuie să fie atenți?

"Atenția unui cumpărător de vehicule utilizate este importantă încă de dinainte de programarea la RAR în vederea eliberării CIV.

Specialiștii noștri recomandă ca achiziția să se facă, în măsura posibilităților, de la persoane cunoscute sau de la societăți comerciale de încredere.

Primul pas ar trebui să fie verificarea tuturor documentelor, pentru ca acestea să fie în concordanță cu realitatea. Indiferent de proveniența autovehiculului, o verificare într-un service autorizat sau prin programul RAR expert pus la dispoziție de Registrul Auto Român este o etapă necesară.

Cumpărătorii ar trebui să nu accepte finalizarea tranzacției cu vânzătorul până când acesta nu a obținut CIV de la RAR. În caz contrar, cel care își asumă toate riscurile este chiar noul proprietar.

Cel mai mare risc la care se supune este este ca vehiculul să nu primească CIV din cauza unor probleme de identificare (serii neconforme, vehicul dat în urmărire din diferite motive etc), aceasta ducând la imposibilitatea punerii lui în circulație în România", a mai transmis Departamentul Comunicare al Registrului Auto Român, la solicitarea DC News.

Mașina "nu bate", "nu troncăne", "nu trage dreapta sau stânga", dar ar putea avea defecțiuni pe care le vede doar un mecanic

În concluzie, chiar dacă mașina rulată pe care ai cumpărat-o, la prima vedere, nu dă semne de defecțiuni, "nu bate", "nu troncăne", "nu trage dreapta sau stânga" etc., ea ar putea ascunde defecțiuni care nu se văd, dar pe care inginerii de la RAR le vor constata și vor respinge mașina până la remedierea defecțiunii. Astfel, un lucru necesar este verificarea în prealabil făcută de un mecanic!

