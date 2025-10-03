€ 5.0889
Data publicării: 17:34 03 Oct 2025

RAR demontează un fake news despre cauciucurile "all-season". Cum recunoști anvelopele legale de iarnă
Autor: Doinița Manic

RAR demontează un fake news despre cauciucurile "all-season". Cum recunoști anvelopele legale de iarnă Foto: Pixabay
 

RAR a demontat un fake news privind cauciucurile "all-season".

 
Registrul Auto Român (RAR) a transmis o informare oficială prin care atrage atenția șoferilor să nu se lase induși în eroare de articolele alarmiste care apar în fiecare toamnă și început de iarnă. Instituția subliniază că legislația nu s-a modificat, iar regulile privind echiparea vehiculelor cu anvelope de iarnă rămân aceleași. În ultimele zile, pe internet au circulat așa-zise „vești de ultimă oră” despre modificări majore ale Codului Rutier și sancțiuni uriașe pentru șoferii care folosesc anvelope all season. RAR precizează că aceste articole sunt fake-news și clickbait
 
„ Date fiind temperaturile din ultimele zile, vrem ca informarea noastră să ajungă la voi înainte să aflați “veștile de ultimă oră pentru toți șoferii”, “cum s-a modificat Codul Rutier în 2025 și ce riscă șoferii care nu au aceste anvelope” sau că a apărut “avertismentul momentului de la RAR, amenzile sunt uriașe dacă ai cauciucuri all season”.
 
Ați ghicit, ne referim la articolele fake-news sau clickbait care apar în apropierea sezonului rece și induc în eroare șoferii.
Pe scurt: NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială. Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, conform legii, cauciucurile trebuie să fie marcate cu literele M și S sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S”, a transmis RAR.

Legea rămâne neschimbată

Instituția clarifică faptul că toate anvelopele marcate cu M+S, M.S. sau M&S respectă cerințele legale pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. În același timp, nu există o perioadă calendaristică impusă pentru utilizarea cauciucurilor de iarnă – acestea devin obligatorii doar în condiții de carosabil specific sezonului rece.
 
RAR reamintește că textul OG nr. 5/2011, prin care a fost modificată Ordonanța privind circulația pe drumurile publice, utilizează termenul „anvelope de iarnă”, care se identifică prin inscripționarea literelor M și S. Denumirea „all season” nu are valoare juridică, fiind doar o etichetă comercială.
 
„Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată pentru utilizarea pe timp de iarnă este inscripția literelor M și S, sub una dintre formele menționate”, a mai transmis instituția.

Recomandările RAR pentru șoferi

RAR îi sfătuiește pe conducătorii auto să nu ignore importanța echipării corecte a mașinii în sezonul rece. 
 
"Registrul Auto Român vă recomandă să nu ignorați importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil. Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură.
 
Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare. Precizăm că amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă, în condițiile specificate de lege, se încadrează în clasa a IV-a de sancţiuni (9-20 puncte-amendă). Rămâne cum am stabilit: vă anunțăm din timp când vor apărea noutăți legislative care pot avea impact asupra deținătorilor de vehicule din România!", transmite RAR.
 

Amenzi usturătoare pentru șoferii care ignoră legea

Amenzile pentru lipsa anvelopelor de iarnă, atunci când acestea sunt obligatorii, se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni – adică între 9 și 20 de puncte-amendă.
 
RAR dă asigurări că, în momentul în care vor apărea modificări legislative, șoferii vor fi anunțați oficial, pentru a nu cădea pradă știrilor false „Rămâne cum am stabilit: vă anunțăm din timp când vor apărea noutăți legislative care pot avea impact asupra deținătorilor de vehicule din România!”.

