€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Boala care te obligă să te duci la mare. Un influencer român se luptă cu ea: „Îmi trebuie soare și apă sărată”
Data actualizării: 12:26 03 Feb 2026 | Data publicării: 12:21 03 Feb 2026

Boala care te obligă să te duci la mare. Un influencer român se luptă cu ea: „Îmi trebuie soare și apă sărată”
Autor: Alexandra Curtache

Marea Neagră - apa sărată ajuta la psoriazis Foto: Unsplash

Pentru unii, marea e vacanță. Pentru alții, e tratament. O influenceriță cunoscută din România spune că soarele și apa sărată nu sunt un moft, ci o necesitate medicală.

După o iarnă rece și uscată, primăvara și vara pot aduce o ameliorare importantă pentru persoanele care suferă de psoriazis. Exact aceasta este și realitatea Andreei Bostănică, care a vorbit deschis despre afecțiunea de piele ce îi influențează viața dincolo de aparițiile impecabile din mediul online. 

Psoriazisul este o boală autoimună incurabilă, care se manifestă prin leziuni roșii, descuamare și mâncărimi persistente, cu impact semnificativ asupra calității vieții. 

Fundația Națională pentru Psoriazis (NPF) recomandă în mod special înotul în lunile mai calde. Acest lucru se datorează faptului că apa caldă poate ajuta la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, ceea ce poate îmbunătăți aspectul pielii și poate ajuta temporar la ameliorarea mâncărimilor.

Mărturisirea Andreei Bostănică: „Îmi trebuie soare și apă sărată”

Influencerița Andreea Bostănică a vorbit deschis despre lupta sa cu psoriazisul, o afecțiune cu care se confruntă încă din copilărie.

„Eu de mică am avut și am în continuare o boală de piele. Se numește psoriazis. Îmi trebuie soare, apă sărată, că nu există un medicament”, a povestit aceasta în podcastul Acasă la Măruță.

Declarația ei a readus în atenție legătura dintre mediul marin și ameliorarea simptomelor dermatologice.

De ce ajută apa sărată

Înotul în ocean sau în mare poate avea efecte benefice directe asupra simptomelor psoriazisului. Beneficiile băilor cu apă sărată pentru persoanele cu psoriazis sunt atât de bine cunoscute, încât tratamentul are chiar și un nume propriu: balneoterapie.

De secole, persoanele cu afecțiuni ale pielii au venit în număr mare la Marea Moartă, unul dintre cele mai sărate corpuri de apă de pe Pământ, în căutarea alinării simptomelor. Și, de-a lungul timpului, băile cu apă sărată au devenit un element eficient al tratamentului psoriazisului.

Într-un studiu din 2017, 80 de persoane cu psoriazis care au urmat sesiuni regulate de balneoterapie timp de 3 săptămâni au înregistrat îmbunătățiri semnificative ale simptomelor psoriazisului și ale inflamației subiacente. Un alt studiu, realizat cu câțiva ani mai devreme, a descoperit că balneoterapia poate promova, de asemenea, dezvoltarea unui microbiom sănătos al pielii.

Cercetări mai recente, din 2020, sugerează că combinarea băilor cu apă sărată cu terapia cu lumină ultravioletă poate îmbunătăți și mai mult simptomele psoriazisului.

Atenție: prea mult poate dăuna

Uneori, balneoterapia încearcă să reproducă experiența înotului în corpuri de apă sărată, potrivind umiditatea și presiunea acestor tipuri de medii, de exemplu. În acest caz, tratamentul se numește climatoterapie.

Înotul în apă sărată pentru perioade scurte de timp poate oferi beneficii pe termen scurt similare cu balneoterapia, ajutând la eliminarea celulelor pielii exfoliate și la reducerea inflamației și iritației.

Cum îți pregătești pielea

NPF recomandă următoarele metode de protejare a pielii împotriva uscăciunii și iritației cauzate de substanțele chimice din piscine și de expunerea prelungită la apa sărată.

Înainte de a intra în apă

  • Hidratare: aplicarea unui strat subțire de cremă hidratantă sau vaselină poate proteja împotriva substanțelor chimice agresive.
  • Aplicați protecție solară: oricine înoată în aer liber poate fi expus riscului de arsuri solare, care pot declanșa o criză de psoriazis.
  • Alegeți produsele cu atenție: o protecție solară rezistentă la apă, cu spectru larg și factor de protecție solară de cel puțin 30 este cea mai potrivită pentru persoanele care practică activități acvatice. Pentru hidratare, Academia Americană de Dermatologie recomandă un produs fără parfum, de preferință o cremă densă sau un unguent.

După înot

  • Clătiți-vă: un duș sau o baie rapidă pot ajuta la îndepărtarea reziduurilor de sare sau minerale și a substanțelor chimice care pot provoca iritații. Optați pentru apă caldă, nu fierbinte.
  • Uscați-vă ușor: uscați pielea tamponând-o cu un prosop, în loc să o frecați. Aveți grijă să nu o uscați excesiv; pielea trebuie să rămână ușor umedă.
  • Hidratați-vă: în termen de 3-5 minute de la uscare, aplicați un alt strat de cremă hidratantă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psoriazis
boli
marea moarta
influencer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 21 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 25 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 44 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 52 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 38 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 40 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 57 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close