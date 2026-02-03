Boala care te obligă să te duci la mare. Un influencer român se luptă cu ea: „Îmi trebuie soare și apă sărată”

După o iarnă rece și uscată, primăvara și vara pot aduce o ameliorare importantă pentru persoanele care suferă de psoriazis. Exact aceasta este și realitatea Andreei Bostănică, care a vorbit deschis despre afecțiunea de piele ce îi influențează viața dincolo de aparițiile impecabile din mediul online.

Psoriazisul este o boală autoimună incurabilă, care se manifestă prin leziuni roșii, descuamare și mâncărimi persistente, cu impact semnificativ asupra calității vieții.

Fundația Națională pentru Psoriazis (NPF) recomandă în mod special înotul în lunile mai calde. Acest lucru se datorează faptului că apa caldă poate ajuta la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, ceea ce poate îmbunătăți aspectul pielii și poate ajuta temporar la ameliorarea mâncărimilor.

Mărturisirea Andreei Bostănică: „Îmi trebuie soare și apă sărată”

Influencerița Andreea Bostănică a vorbit deschis despre lupta sa cu psoriazisul, o afecțiune cu care se confruntă încă din copilărie.

„Eu de mică am avut și am în continuare o boală de piele. Se numește psoriazis. Îmi trebuie soare, apă sărată, că nu există un medicament”, a povestit aceasta în podcastul Acasă la Măruță.

Declarația ei a readus în atenție legătura dintre mediul marin și ameliorarea simptomelor dermatologice.

De ce ajută apa sărată

Înotul în ocean sau în mare poate avea efecte benefice directe asupra simptomelor psoriazisului. Beneficiile băilor cu apă sărată pentru persoanele cu psoriazis sunt atât de bine cunoscute, încât tratamentul are chiar și un nume propriu: balneoterapie.

De secole, persoanele cu afecțiuni ale pielii au venit în număr mare la Marea Moartă, unul dintre cele mai sărate corpuri de apă de pe Pământ, în căutarea alinării simptomelor. Și, de-a lungul timpului, băile cu apă sărată au devenit un element eficient al tratamentului psoriazisului.

Într-un studiu din 2017, 80 de persoane cu psoriazis care au urmat sesiuni regulate de balneoterapie timp de 3 săptămâni au înregistrat îmbunătățiri semnificative ale simptomelor psoriazisului și ale inflamației subiacente. Un alt studiu, realizat cu câțiva ani mai devreme, a descoperit că balneoterapia poate promova, de asemenea, dezvoltarea unui microbiom sănătos al pielii.

Cercetări mai recente, din 2020, sugerează că combinarea băilor cu apă sărată cu terapia cu lumină ultravioletă poate îmbunătăți și mai mult simptomele psoriazisului.

Atenție: prea mult poate dăuna

Uneori, balneoterapia încearcă să reproducă experiența înotului în corpuri de apă sărată, potrivind umiditatea și presiunea acestor tipuri de medii, de exemplu. În acest caz, tratamentul se numește climatoterapie.

Înotul în apă sărată pentru perioade scurte de timp poate oferi beneficii pe termen scurt similare cu balneoterapia, ajutând la eliminarea celulelor pielii exfoliate și la reducerea inflamației și iritației.

Cum îți pregătești pielea

NPF recomandă următoarele metode de protejare a pielii împotriva uscăciunii și iritației cauzate de substanțele chimice din piscine și de expunerea prelungită la apa sărată.

Înainte de a intra în apă

Hidratare: aplicarea unui strat subțire de cremă hidratantă sau vaselină poate proteja împotriva substanțelor chimice agresive.

Aplicați protecție solară: oricine înoată în aer liber poate fi expus riscului de arsuri solare, care pot declanșa o criză de psoriazis.

Alegeți produsele cu atenție: o protecție solară rezistentă la apă, cu spectru larg și factor de protecție solară de cel puțin 30 este cea mai potrivită pentru persoanele care practică activități acvatice. Pentru hidratare, Academia Americană de Dermatologie recomandă un produs fără parfum, de preferință o cremă densă sau un unguent.

După înot