Denise Rifai pleacă de la Kanal D. La ce televiziune va avea o nouă emisiune

Denise Rifai a semnat cu Antena Group, după 5 ani petrecuți la Kanal D. Prezentatoarea va avea nou format de emisiune la Antena 1, începând din această lună, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad.

”Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților. O persoană care a știut mereu să se facă remarcată! Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, se alătură, începând cu luna februarie familiei Antena Group și pregătește surprize de neratat!”, conform unui comunicat al Antena Group.

Anunțul făcut de Denise Rifai

”De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”, notează sursa citată.

Vezi și - Denise Rifai a dezvăluit salariul ei