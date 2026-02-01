€ 5.0961
DCNews Stiri Rusia ucide doi civili în Dnipro, Ucraina, într-un atac cu drone
Data publicării: 10:26 01 Feb 2026

Rusia ucide doi civili în Dnipro, Ucraina, într-un atac cu drone
Autor: Iulia Horovei

atac dnipro Atac cu drone rusești în Dnipro, Ucraina. Sursa foto: X, @TWMCLtd

Două persoane au fost ucise, duminică dimineață, într-un atac cu drone rusești asupra orașului Dnipro, Ucraina.

Două persoane au fost ucise, duminică dimineață, 1 februarie, într-un atac cu drone rusești în orașul Dnipro, Ucraina, în timp ce suspendarea atacurilor împotriva instalațiilor energetice rămâne în vigoare.

Doi morți în Dnipro, după atacuri rusești cu drone

Rușii își continuă atacurile cu drone în alte părți ale Ucrainei, o femeie și un bărbat fiind uciși în Dnipro.

Șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk (OVA), Oleksandr Ganzha, a declarat că drona a distrus o casă , provocând un incendiu care a ucis ambii locuitori aflați înăuntru. Alte două case și o mașină au fost, de asemenea, avariate.

90 de drone rusești, trimise de sâmbătă până duminică în Ucraina

Serviciile de urgență au stins rapid incendiul, însă consecințele atacului rămân semnificative. Sâmbătă seara și peste noapte, forțele rusești au intensificat bombardamentele asupra districtului Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, folosind artilerie și drone de tip FPV (first-person view), potrivit kyivpost.

Centrul districtului și comunitatea Marhanets au fost vizate. Atacurile au avariat două clădiri de apartamente, patru case private, o anexă, o cafenea, mai multe magazine și mai multe vehicule. O conductă de gaze și o linie electrică au fost, de asemenea, lovite, ceea ce prezintă riscuri suplimentare pentru locuitori și infrastructură.

Citește și: Zelenski, despre posibila cauză a penei masive de curent din R. Moldova și Ucraina

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 90 de drone începând cu seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, și dimineața zilei de duminică, 1 februarie, inclusiv drone Shahed, Gerbera și Italmas, aproximativ 60 dintre ele fiind Shahed. Apărarea aeriană ucraineană - inclusiv aviația, unitățile de rachete, sistemele de război electronic, sistemele fără pilot și grupurile mobile de foc - a interceptat 76 de drone în nordul și estul țării până la ora 8:30 dimineața.

În același timp, 14 drone au fost înregistrate lovind nouă locații, în timp ce resturi de la dronele doborâte au căzut în alte două zone.

Pe 30 ianuarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a fost de acord să oprească atacurile asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei până la 1 februarie, la cererea președintelui american Donald Trump. Potrivit lui Peskov, pauza a avut scopul de a „crea condiții favorabile pentru negocieri”.

Citește și: Arc de Triumf la Washington: Planul lui Trump de a construi „cel mai mare” arc din lume, inspirat de cel din Paris

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
atac rusesc ucraina
rusia
razboi
dnipro
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
