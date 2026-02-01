Rusia ucide doi civili în Dnipro, Ucraina, într-un atac cu drone

Două persoane au fost ucise, duminică dimineață, 1 februarie, într-un atac cu drone rusești în orașul Dnipro, Ucraina, în timp ce suspendarea atacurilor împotriva instalațiilor energetice rămâne în vigoare.

Doi morți în Dnipro, după atacuri rusești cu drone

Rușii își continuă atacurile cu drone în alte părți ale Ucrainei, o femeie și un bărbat fiind uciși în Dnipro.

Russia killed 2 civilians in Dnipro..



The woman and man died when a drone destroyed their house and a fire broke out. Two more homes were damaged, as was a car.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/xEhKY0yMWI — Tim White (@TWMCLtd) February 1, 2026

Șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk (OVA), Oleksandr Ganzha, a declarat că drona a distrus o casă , provocând un incendiu care a ucis ambii locuitori aflați înăuntru. Alte două case și o mașină au fost, de asemenea, avariate.

⚡ At night in Dnipro city of Ukraine, two people — a woman and a man — were killed after an enemy UAV strike, — the Regional Military Administration reported.



A fire broke out, a private house was destroyed, and two more were damaged. A passenger car was also damaged.



From the… pic.twitter.com/SwcgxqYPfI — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) February 1, 2026

90 de drone rusești, trimise de sâmbătă până duminică în Ucraina

Serviciile de urgență au stins rapid incendiul, însă consecințele atacului rămân semnificative. Sâmbătă seara și peste noapte, forțele rusești au intensificat bombardamentele asupra districtului Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, folosind artilerie și drone de tip FPV (first-person view), potrivit kyivpost.

Centrul districtului și comunitatea Marhanets au fost vizate. Atacurile au avariat două clădiri de apartamente, patru case private, o anexă, o cafenea, mai multe magazine și mai multe vehicule. O conductă de gaze și o linie electrică au fost, de asemenea, lovite, ceea ce prezintă riscuri suplimentare pentru locuitori și infrastructură.

Citește și: Zelenski, despre posibila cauză a penei masive de curent din R. Moldova și Ucraina

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 90 de drone începând cu seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, și dimineața zilei de duminică, 1 februarie, inclusiv drone Shahed, Gerbera și Italmas, aproximativ 60 dintre ele fiind Shahed. Apărarea aeriană ucraineană - inclusiv aviația, unitățile de rachete, sistemele de război electronic, sistemele fără pilot și grupurile mobile de foc - a interceptat 76 de drone în nordul și estul țării până la ora 8:30 dimineața.

În același timp, 14 drone au fost înregistrate lovind nouă locații, în timp ce resturi de la dronele doborâte au căzut în alte două zone.

Pe 30 ianuarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a fost de acord să oprească atacurile asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei până la 1 februarie, la cererea președintelui american Donald Trump. Potrivit lui Peskov, pauza a avut scopul de a „crea condiții favorabile pentru negocieri”.

Citește și: Arc de Triumf la Washington: Planul lui Trump de a construi „cel mai mare” arc din lume, inspirat de cel din Paris