55% dintre maghiari spun că Viktor Orbán este obosit și nepotrivit pentru funcția de premier. Cine i-ar putea lua locul

Majoritatea alegătorilor partidului de guvernământ ar dori să-l vadă pe Péter Szijjártó drept succesor al lui Viktor Orbán, dacă s-ar pune serios problema succesiunii prim-ministrului, în timp ce János Lázár este mult în urmă, pe locul al doilea, potrivit unui studiu recent realizat de Institutul Publicus. Potrivit unui sondaj reprezentativ comandat de Népszava, plecarea lui Viktor Orbán nu ar rearanja semnificativ echilibrul puterii politice. De asemenea, peste 90% dintre susținătorii Fidesz ar vota în continuare partidul, chiar dacă Orbán nu ar fi candidatul la funcția de prim-ministru, transmite nepszava.hu.

Prim-ministrul a vorbit de mai multe ori despre cine l-ar putea înlocui. Într-un interviu, el a vorbit mai întâi despre Judit Varga, care se retrăsese din viața publică din cauza scandalului grațierii, ca fiind cineva care „avea abilitățile unui prim-ministru”. Ulterior, la festivalul MCC din Esztergom, i-a menționat pe Péter Szijjártó și János Lázár drept posibili candidați.

La reuniunea DPK din decembrie, Viktor Orbán a declarat: "Deși se află în perioada de glorie, Fidesz este o comunitate care poate oricând să prezinte cel mai potrivit lider. Dacă vrem o guvernare fiabilă, lentă și calmă, atunci îi vom cere lui János Áder să o preia. (...) Dacă ne vom sătura de asta și vrem ceva aventuros sau nou, atunci îi vom cere lui János Lázár. Și dacă credem că cel mai important lucru este ca finanțele noastre să fie în ordine, atunci îi vom cere lui Mihály Varga să vină de la banca națională", a spus el.

În orice caz, tabăra partidului de guvernământ are și ea o opinie despre cine ar putea prelua ștafeta de la Viktor Orbán - dacă acest lucru se va întâmpla vreodată. Dintre numele propuse până acum, 39% îl consideră pe Péter Szijjártó cel mai potrivit pentru această funcție, în timp ce János Lázár îl urmează cu doar 12%. András Pulai, director executiv al Institutului Publicus, a declarat pentru sursa citată: "Este remarcabil faptul că Lázár s-a aflat într-o poziție atât de slabă față de Szijjártó, în rândul susținătorilor Fidesz, în ciuda susținerii spectaculoase a lui Orbán în campanie".

VEZI ȘI: ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres

55% din populația totală consideră că Viktor Orbán este „obosit”

La nivelul întregii populații – și nu doar în interiorul Fidesz – șansele lui Lázár sunt și mai mici. Aici, ministrul Transporturilor se află abia pe locul patru în clasament. În această categorie, Péter Szijjártó conduce de asemenea, în timp ce guvernatorul Băncii Centrale, Mihály Varga, și varianta de răspuns „altcineva” sunt, de asemenea, în fața lui.

Deși revenirea lui János Áder este probabil nerealistă, fostul șef de stat a reușit, de asemenea, să ocupe locul trei în rândul susținătorilor Fidesz, cu 8%. 7% dintre susținătorii guvernului ar dori să-l vadă pe Mihály Varga lider al Fidesz, în timp ce Judit Varga pare a fi ultima în preferințe. În ciuda faptului că Viktor Orbán i-a lăudat abilitățile - și chiar a promis recent revenirea ei - doar 4% dintre alegătorii Fidesz o consideră pe fosta ministră a justiției potrivită.

Orbán a fost întrebat la conferința de presă de sfârșitul anului dacă va fi din nou candidatul Fidesz la funcția de prim-ministru. Prim-ministrul a declarat la acea vreme că, deși partidul își caută succesorul, în prezent nu există un candidat mai potrivit decât el. Date recente de la Publicus, pe de altă parte, arată că 55% din populația totală consideră că Viktor Orbán este „obosit” și nu mai este potrivit să conducă țara.

Aceasta este și opinia a 4% dintre alegătorii Fidesz, deși 94% dintre aceștia îl susțin în continuare și nu consideră că e momentul să fie schimbat. Cu toate acestea, când au fost întrebați ce s-ar întâmpla dacă Fidesz ar avea un alt candidat la funcția de prim-ministru în loc de Viktor Orbán, doar 2% dintre alegătorii partidului de guvernământ au spus că ar fi nesiguri și doar 1% au răspuns că ar vota pentru un alt partid.

VEZI ȘI: Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“