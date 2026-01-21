Ungaria lansează un pachet de sprijin pentru restaurante, înaintea alegerilor din aprilie

Guvernul Orban anunță un pachet de sprijin pentru restaurante.
Guvernul premierului ungar Viktor Orban a anunţat miercuri un pachet de 100 de miliarde de forinţi (304 milioane de dolari) pentru a sprijini industria restaurantelor, în contextul în care veteranul lider se confruntă cu o luptă dificilă pentru a revigora economia înaintea alegerilor din aprilie, informează Reuters.
Orban, al cărui partid de dreapta Fidesz este în urma formaţiunii de opoziţie Tisza, conform majorităţii sondajelor de opinie recente, a semnalat, de asemenea, o posibilă extindere a subvenţiilor la preţurile energiei pentru a-i ajuta pe cetăţeni să facă faţă creşterii facturilor la încălzire, pe fondul temperaturilor scăzute.
Un sondaj Eurobarometru din toamnă a arătat că creşterea costului vieţii este principala preocupare internă a ungurilor - în ciuda faptului că inflaţia a scăzut de la maxime de peste 25% la începutul anului 2023 la nivelul de toleranţă a Băncii Centrale de 2% până la 4% în noiembrie.
Guvernul lui Orban va oferi sprijin financiar restaurantelor, va reduce la jumătate o taxă de turism şi va renunţa la o taxă pe cheltuielile de divertisment pentru companii în valoare de până la 1% din cifra lor de afaceri anuală, a relatat site-ul de ştiri financiare portfolio.hu, citându-l pe ministrul economiei, Marton Nagy.
Aproape 10.000 de restaurante vor avea, de asemenea, permisiunea de a trata până la o cincime din veniturile lor drept taxă pentru servicii, reducându-şi astfel factura fiscală. Guvernul speră că măsura va consolida finanţele restaurantelor, un sector puternic expus creşterilor salariului minim, care s-a majorat cu 11% la începutul anului 2026.
Unii analişti au avertizat că, după majorarea puternică a salariilor din ultimii ani, o economie slabă şi costurile energetice în creştere ar putea îngreuna finanţarea de către companii a majorării salariului minim.
Orban a anunţat, de asemenea, reduceri de impozite la scară largă pentru familii, creşteri salariale, vouchere alimentare pentru pensionari, o suplimentare a pensiei care va fi plătită în februarie şi un program de credite subvenţionate pentru locuinţe pentru a-şi consolida sprijinul.
Se aşteaptă ca guvernul său să decidă asupra modificărilor subvenţiilor pentru preţurile la energie într-o reuniune care va avea loc miercuri.
Fitch Ratings a redus la sfârşitul anului trecut la negativ perspectiva Ungariei în contextul iniţiativelor de cheltuieli preelectorale ale lui Orban.
