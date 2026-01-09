€ 5.0887
DCNews Stiri Trump urmează să viziteze Ungaria: Viktor Orban publică o scrisoare primită din SUA / foto în articol
Data publicării: 12:53 09 Ian 2026

Trump urmează să viziteze Ungaria: Viktor Orban publică o scrisoare primită din SUA / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

Orban și Trump au început negocierile privind Foto: Agerpres/ Donald Trump, scut financiar pentru Viktor Orban
 

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, intenționează să viziteze Ungaria în perioada următoare.

Viktor Orban, premierul Ungariei, a publicat o scrisoare primită de la președintele Statelor Unite, Donald Trump. În document, liderul de la Casa Albă a amintit vizita lui Viktor Orbán la Washington din noiembrie anul trecut.

„A fost o plăcere să vă găzduim pe dumneavoastră și delegația dumneavoastră pentru a sărbători Epoca de Aur a relațiilor dintre SUA și Ungaria”, a scris Trump în scrisoare.

Președintele SUA a mai precizat că așteaptă cu nerăbdare să aprofundeze cooperarea în domeniile apărării, energiei și combaterii migrației ilegale și, de asemenea, l-a lăudat pe premierul maghiar și guvernul său.

„Conducerea dumneavoastră îndrăzneață servește drept exemplu pentru restul lumii”, a scris el.

„Ungaria este un loc extraordinar – credință, familie, suveranitate. America admiră acest tip de curaj”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban de trădarea maghiarilor din Transilvania

În privința unei viitoare vizite în Ungaria, Donald Trump a menționat că cei din echipa sa vor lua legătura cu colegii maghiari pentru a stabili o dată și i-a urat prim-ministrului mult succes înaintea alegerilor parlamentare din această primăvară.

„Recunoscător pentru cuvintele frumoase și prietenia continuă a președintelui Donald Trump. Relațiile dintre SUA și Ungaria sunt mai puternice ca niciodată, construite pe valori comune, ca patrioți. Aștept cu nerăbdare să-l găzduiesc pe el și echipa sa la Budapesta!“, a scris Viktor Orban pe X.

Comentarii

