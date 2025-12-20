Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban de trădarea maghiarilor din Transilvania

Magyar l-a acuzat pe Orban de trădarea maghiarilor din Transilvania. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui miting de campanie organizat la Szeged.

În faţa susţinătorilor săi, liderul Tisza a promis că formaţiunea pe care o conduce va proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile. Mesajul a fost construit pe ideea unei solidarităţi naţionale care ar depăşi graniţele actuale ale statului ungar.

Un moment simbolic al mitingului l-a reprezentat invitaţia adresată candidaţilor Tisza născuţi în afara graniţelor Ungariei să urce pe scenă. Gestul a fost dublat de un atac direct la adresa lui Janos Lazar, ministrul Construcţiilor şi Transporturilor, pe care Peter Magyar l-a criticat pentru declaraţiile prin care ar fi pus sub semnul întrebării originile maghiare ale Viktoriei Strompova, candidată a partidului Tisza, de etnie maghiară, din Slovacia, relatează Agerpres.

Despre "trădarea maghiarilor din Transilvania"

Atacul cel mai dur a fost însă rezervat partidului de guvernământ. Peter Magyar a acuzat Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania” şi de sprijinirea deschisă a unui candidat la alegerile prezidenţiale din România pe care l-a descris drept ostil comunităţii maghiare.

În acest cadru, Peter Magyar i s-a adresat direct lui Orban:

„Ce va fi necesar pentru ca (premierul ungar) Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (premierul Slovaciei, n.red.) - care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist, atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?”

Declaraţia a fost primită cu aplauze de participanţii la miting.

Cine este Peter Magyar

Peter Magyar este una dintre figurile politice noi care au apărut în ultimii ani pe scena politică din Ungaria. Fost apropiat al cercurilor de putere, el a devenit un critic vocal al regimului Orban şi a fondat partidul Tisza. El mizează pe electoratul dezamăgit de Fidesz, dar şi pe segmente ale opoziţiei fragmentate. Ascensiunea sa rapidă a fost alimentată de discursul anticorupţie şi de promisiunea unei schimbări de stil în politica ungară.

Ungaria se pregăteşte pentru următoarele alegeri parlamentare, programate în aprilie 2026, un scrutin considerat crucial atât pentru Viktor Orban, aflat de ani buni la putere, cât şi pentru opoziţia care încearcă să se reorganizeze.