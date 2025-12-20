€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban de trădarea maghiarilor din Transilvania
Data actualizării: 22:43 20 Dec 2025 | Data publicării: 22:29 20 Dec 2025

Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban de trădarea maghiarilor din Transilvania
Autor: Bogdan Bolojan

peter-magyar-si-viktor-orban_60371800
 

Peter Magyar, liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, a lansat un atac dur la adresa premierului Viktor Orban.

Magyar l-a acuzat pe Orban de trădarea maghiarilor din Transilvania. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui miting de campanie organizat la Szeged. 

În faţa susţinătorilor săi, liderul Tisza a promis că formaţiunea pe care o conduce va proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile. Mesajul a fost construit pe ideea unei solidarităţi naţionale care ar depăşi graniţele actuale ale statului ungar. 

Un moment simbolic al mitingului l-a reprezentat invitaţia adresată candidaţilor Tisza născuţi în afara graniţelor Ungariei să urce pe scenă. Gestul a fost dublat de un atac direct la adresa lui Janos Lazar, ministrul Construcţiilor şi Transporturilor, pe care Peter Magyar l-a criticat pentru declaraţiile prin care ar fi pus sub semnul întrebării originile maghiare ale Viktoriei Strompova, candidată a partidului Tisza, de etnie maghiară, din Slovacia, relatează Agerpres. 

Despre "trădarea maghiarilor din Transilvania" 

Atacul cel mai dur a fost însă rezervat partidului de guvernământ. Peter Magyar a acuzat Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania” şi de sprijinirea deschisă a unui candidat la alegerile prezidenţiale din România pe care l-a descris drept ostil comunităţii maghiare. 

În acest cadru, Peter Magyar i s-a adresat direct lui Orban: 
„Ce va fi necesar pentru ca (premierul ungar) Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (premierul Slovaciei, n.red.) - care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist, atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?”

Declaraţia a fost primită cu aplauze de participanţii la miting.

Cine este Peter Magyar 

Peter Magyar este una dintre figurile politice noi care au apărut în ultimii ani pe scena politică din Ungaria. Fost apropiat al cercurilor de putere, el a devenit un critic vocal al regimului Orban şi a fondat partidul Tisza. El mizează pe electoratul dezamăgit de Fidesz, dar şi pe segmente ale opoziţiei fragmentate. Ascensiunea sa rapidă a fost alimentată de discursul anticorupţie şi de promisiunea unei schimbări de stil în politica ungară.

Ungaria se pregăteşte pentru următoarele alegeri parlamentare, programate în aprilie 2026, un scrutin considerat crucial atât pentru Viktor Orban, aflat de ani buni la putere, cât şi pentru opoziţia care încearcă să se reorganizeze.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Gripa H3N2 îngrijorează specialiștii din Europa: "E ca un tsunami"
Publicat acum 26 minute
Cel mai puternic stat din America Latină, avertisment pentru Trump: O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă
Publicat acum 59 minute
Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban de trădarea maghiarilor din Transilvania
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Cuplu din Moldova, dezamăgit de cum e decorat Aeroportul Otopeni înainte de Crăciun. Comparație cu Aeroportul Chișinău. "Am ajuns în Europa..." - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Zelenski anunță negocieri directe Ucraina-Rusia, propuse de SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 18 Dec 2025
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 18 Dec 2025
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat pe 18 Dec 2025
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close