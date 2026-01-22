Viktor Orban, reacție acidă către Zelenski: "Linguşeala nu ne va schimba poziţia. Se pare că nu ne vom înţelege niciodată!"

Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, însă va continua să furnizeze electricitate, combustibil, precum şi ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni, a transmis prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un răspuns public pe Facebook adresat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, joi, a notat MTI.

"Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată"

"Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată. Eu sunt un om liber care serveşte poporul ungar. Dumneata eşti un om aflat într-o poziţie dificilă, incapabil sau nedorind să pună capăt unui război aflat acum în al patrulea an, în ciuda faptului că preşedintele SUA oferă toată asistenţa posibilă", a afirmat Orban.

"Linguşeala nu ne va schimba poziţia"

"Linguşeala nu ne va schimba poziţia. Poporul ucrainean, în pofida insultelor tale selective, se poate baza în continuare pe Ungaria pentru electricitate, combustibil şi sprijin pentru refugiaţi. Restul îl va reglementa viaţa şi fiecare va primi ceea ce merită", mai spune premierul ungar, semnându-se "Viktor".

Zelenski a criticat mai mulți lideri europeni la Davos, printre care și Viktor Orban

Răspunsul lui Viktor Orban vine după ce în discursul său la Forumul Economic Mondial de la Davos Volodimir Zelenski a criticat drastic mai mulţi lideri europeni, inclusiv pe Viktor Orban, solicitând ţărilor continentului să nu permită capitalelor lor să devină "mici Moscove", notează portalul Index.hu, conform Agerpres.

